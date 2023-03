CRV – Il Consiglio regionale del Veneto censura il consigliere Joe Formaggio

Con 41 voti a favore, 2 astenuti due schede bianche e un voto nullo, dopo una seduta durata poco più di un’ora, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la proposta del Presidente Roberto Ciambetti di censura del consigliere Joe Formaggio che per cinque giorni è sospeso dalle attività dell’assemblea legislativa del Veneto. E’ la prima volta che il Consiglio regionale infligge il massimo della sanzione prevista dal regolamento consiliare. La notizia è stata data dallo stesso presidente Ciambetti a termine della seduta che si è svolta in modalità segreta, con la sola presenza in aula dei consiglieri regionali e del segretario generale Roberto Valente. “Noi non siamo un tribunale e siamo stati chiamati a tutelare l’immagine dell’Istituzione: tutti gli interventi in aula si sono sviluppati in maniera coerente con il nostro ruolo” ha detto il Presidente Ciambetti ai numerosi giornalisti presenti. L’ultimo precedente di una seduta segreta risale al 1994, quando il Consiglio discusse e nominò, com’era nelle sue facoltà, i direttori generali delle Ulss.

