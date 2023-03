Autoingros: tanti eventi per celebrare il legame con il territorio piacentino

Per misurare le ambizioni di un’azienda è importante valutare la sua capacità di radicare la propria presenza sul territorio, nel tessuto economico, sociale, culturale, sportivo dell’area geografica in cui opera.

Energia e conoscenza per affrontare uno scenario in costante evoluzione. La concessionaria Autoingros di Piacenza, sede in via Maculani 42, opera su Piacenza e provincia da quattro anni diventando un solido punto di riferimento per chiunque cerchi un servizio serio e competente e voglia acquistare un’auto dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth, Honda o un veicolo commerciale Fiat Professional.

La qualità dello sviluppo passa anche dalla costruzione di proficue collaborazioni. Sono diverse quelle instaurate a supporto del territorio e dei piacentini, in linea con i valori che caratterizzano Autoingros, il gruppo nato a Torino 30 anni fa.

L’impegno nel “servire” il territorio piacentino va ben oltre l’aspetto commerciale scegliendo di investire altresì nel rapporto umano, esaltando la relazione di fiducia con la clientela.

Autoingros si è inserita nel tessuto di Piacenza e provincia sponsorizzando alcuni importanti eventi. A cominciare da “In 500 al Museo delle Carrozze”, il primo autoraduno cardioprotetto, promosso in occasione dei 25 anni di Progetto Vita. Il Coordinamento di Piacenza con il patrocinio del Fiat 500 Club Italia, in collaborazione con il Comune e con il Patrocinio della Provincia e dei comuni di Pontenure, Cadeo e Carpaneto, organizza l’appuntamento il prossimo 2 aprile.

Il ritrovo di tutti i partecipanti è fissato alle ore 8 proprio di fronte alla sede Autoingros di via Maculani: qui previste iscrizione, la consegna della welcome-bag e colazione per conducente e passeggero. Alle 9.30 inizia il trasferimento del serpentone di auto nel cortile di Palazzo Farnese a cui farà seguito una visita guidata al Museo delle Carrozze.

La Autoingros, inoltre, ha allacciato un accordo di sponsorizzazione con la squadra di pallacanestro Ucc Assigeco Piacenza. Un rapporto nato lo scorso anno che prosegue con reciproca soddisfazione anche in questa stagione.

Avviata anche la collaborazione con l’evento “IMAR” (International Meeting Alfa Romeo), dedicato sempre a “Il Cuore dell’Alfa”, per l’edizione 2023. La manifestazione automobilistica, organizzata dall’associazione “Biscioni Piacenza”, raccoglie intorno allo storico marchio italiano fondato a Milano agli inizi del secolo scorso appassionati da tutta Italia. Prima della pandemia, nel 2019, l’IMAR aveva celebrato a Grazzano Visconti il primo raduno monomarca e monomodello che puntava sulla storia dell’iconica Alfa Romeo Giulia GT, il coupé disegnato da Bertone.

La Autoingros sta definendo anche un nuovo percorso di interazione che vuole allargare il paniere delle collaborazioni al settore dell’educazione sportiva e del benessere fisico individuale, ambito che riveste un ruolo determinante nella crescita della società contemporanea. Probabile che l’obiettivo sia quello di scendere nel campo di una disciplina sportiva inclusiva e aggregante come quella del padel.

Per maggiori informazioni seguite i profili Facebook https://www.facebook.com/AutoingrosTorino/ e Instagram https://www.instagram.com/autoingrostorino/ del Gruppo Autoingros. È possibile contattare Autoingros Piacenza anche al numero 0523-073264 oppure all’indirizzo mail [email protected].