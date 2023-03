CRV – Terza commissione – Sostegni a operatori spettacoli viaggianti

La Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), Vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), nel corso della seduta odierna cui ha partecipato anche l’Assessore regionale Gianpaolo Bottacin, ha sentito in audizione i portatori d’interesse in merito al Progetto di legge n. 176, primo firmatario il Consigliere Roberto Bet (Lega-LV), già illustrato nel dettaglio durante le sedute precedenti che, in estrema sintesi, prevede una serie di interventi e di misure di sostentamento a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante. Sono stati invitati a fornire i propri contributi Anci Veneto, Agis-Anesv, Snav Cgil Attrazionisti Viaggianti, Felsa Cisl, Uil Com e Svanas Spettacoli Viaggianti.

Di seguito, sono stati auditi i rappresentanti veneti di Confesercenti e Confcommercio in ordine al Progetto di legge n. 85, prima firmataria la Consigliera Erika Baldin (Movimento 5 Stelle), già presentato durante le scorse sedute e rubricato ‘Norme per la promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina’, un’iniziativa legislativa che si ispira ai principi dell’economia circolare e della riduzione degli imballaggi.

La parte dei lavori di Commissione dedicata alle audizioni si è conclusa con l’intervento di Paolo Gurisatti e Renato Grotto, componenti di Fondazione Festari (Valdagno, Vicenza), sui temi dei cambiamenti climatici, dell’emergenza acqua, della creazione di un sistema di mercato riferito all’agricoltura per l’acqua, e delle funzioni delle Aree Forestali di Infiltrazione (con particolare riferimento alle AFI di Schiavon e Carmignano di Brenta), in merito alla Proposta di legge n. 169, di iniziativa del Presidente Andreoli, relativa a “Blue Economy, uso razionale delle risorse connesse al sistema idrico regionale, formazione e lavoro per lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare”, già presentata ai Commissari nelle scorse settimane.

Nella sessione pomeridiana dei lavori, la Commissione, a maggioranza, senza voti contrari, ha dato il proprio parere positivo in ordine al Progetto di legge n. 159, primo firmatario il Consigliere Stefano Giacomin (Lega-LV), di modifica della L. reg. n. 50/2012 ‘Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto’, incardinato nella Seconda commissione.

Successivamente, i Commissari hanno dato il primo ok, a maggioranza, senza voti contrari – in attesa del parere delle Commissioni Sesta e Prima – al Progetto di legge n. 182, primo firmatario il Consigliere Enrico Corsi (Lega-LV), volto alla modifica della L. reg. n. 17/2000 istitutiva delle strade del vino, che autorizza la Giunta regionale a concorrere alle iniziative assunte dalla Fondazione del Museo del Vino di Verona.

Via libera unanime, infine, al Parere alla Giunta regionale n. 260 rubricato “P.O. FEAMP 2014-2020. Approvazione bando e tredicesima apertura termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla misura di intervento della Priorità 5 “Favorire la commercializzazione e la trasformazione” di cui all’articolo 68 par. 3 “Misure a favore della commercializzazione” del Reg (UE) n. 508/2014 come modificato dal Reg (UE) 2022/1278”. In estrema sintesi, il bando è finalizzato a sostenere una compensazione finanziaria a favore degli operatori dei settori pesca e acquacoltura a seguito della perturbazione del mercato dovuta alla crisi russo-ucraina sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; l’importo complessivo a bando supera la cifra di 1,198 milioni di euro: la quota FEAMP risulta pari al 50%, la quota nazionale al 35%, il cofinanziamento regionale al 15%. Nel corso dell’illustrazione del provvedimento, è stata annunciata una visita della Terza commissione alla Casa della Pesca di Punta Sabbioni, sul litorale del Cavallino, alla sede della Cooperativa di Pesca di Burano e alla laguna di Torcello, sempre nell’ambito delle attività di pesca, da svolgersi nelle prossime settimane.

