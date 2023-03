A1 Softball: sabato scatta il campionato numero 54

Pochi giri di lancette al via: sabato 1 aprile comincia la Serie A1 Softball 2023. Tutte a caccia dell’Inox Team Saronno, campione per la prima volta nella sua storia la passata edizione, in un campionato che dopo quattro anni torna a girone unico con 10 squadre ai blocchi di partenza con il ritorno di Macerata in massima serie, da cui mancava dal 2011.

Ogni squadra disputa 36 partite, quattro contro ogni avversaria, nel formato andata-ritorno. Al termine della stagione regolare le prime quattro classificate accedono ai playoff, mentre la nona e la decima classificata affrontano il playout per evitare la retrocessione in Serie A2, unicamente nel caso in cui tra l’ultima e penultima classificata ci siano 3 o meno gare di differenza. In caso di divario maggiore la decima classificata retrocederà senza spareggio salvezza.

La storica tripletta (Scudetto, Coppa Italia, Coppa delle Coppe) conquistata lo scorso anno dall’Inox Team Saronno pone sicuramente le nerazzurre come squadra da battere per il nuovo anno: a Saronno è cambiato head coach, con l’arrivo del neozelandese Steven Manson, vincitore della Premiere Cup lo scorso anno nel dugout dell’Olympia Haarlem, con cui ha conquistato nelle stagioni 2021-22 anche due titoli olandesi e una Coppa delle Coppe. Nel roster il principale cambiamento è il saluto della lanciatrice mancina Lexie Handley (8-1, 1.19 ERA, 101 K in 59 IP la scorsa stagione in Italia), andata in Giappone per giocare con le Desno Bright Pegasus, e gli arrivi della spagnola ex Nuoro Meritxell Blesa Escriche e Camilla Fazio, mentre il resto della squadra a partire dal capitano Giulia Longhi è rimasto invariato con l’attesa salita in prima squadra di alcune giovani cresciute nel vivaio varesino.

In casa MKF Bollate invece, dopo che la squadra ha raggiunto l’Italian Softball Series per il sesto anno consecutivo nel 2022, è arrivato a sedere in panchina proprio l’artefice della tripletta di Saronno, il venezuelano Eduardo Arocha. La formazione bollatese, che riabbraccia Serena Boniardi, si è mossa in maniera importante sul mercato, ingaggiando Gabrielle Plain, lanciatrice australiana classe ‘98 olimpica a Tokyo 2020 dopo una brillante carriera collegiale alla University of Washington con cui ha raggiunto le finali nazionali nel 2018, la nazionale ceca Gabriela Slaba e la giapponese Mikiko Eguchi, giocatrice classe ‘91 che vanta quattordici stagioni nel massimo campionato nipponico e con la Nazionale, alla sua prima esperienza lontana dal Sol Levante.

Maggiormente nel segno della continuità l’offseason del Forlì, che ha confermato per la terza stagione l’head coach Juni Francisca e ha ingaggiato Noemi Giacometti, campionessa d’Europa U22 nel 2022. A roster le romagnole possono contare, tra le altre, su Ilaria Cacciamani, di rientro da un’esperienza invernale in Nuova Zelanda, Beatrice Ricchi, Marta Gasparotto, Laura Vigna e Virginia Mambelli.

Ai nastri di partenza attenzione anche alla Rheavendors Caronno, la formazione lombarda guidata da Argenis Blanco rimasta di fatto invariata nel roster dallo scorso anno, quando ha conquistato le semifinali Scudetto dopo aver chiuso il proprio girone davanti a Forlì e il secondo posto in Coppa Italia, piazzamento che gli è valso l’accesso alla Coppa delle Coppe che disputerà in casa. Caronno si presenta al via di questa stagione più agguerrita che mai, dopo un’eccellente preseason culminata con il secondo posto nel Torneo Prealpi in cui si sono distinte Bianca Messina Garibaldi (miglior lanciatore) e Melany Sheldon (miglior battitore).

Alle spalle delle quattro squadre che l’anno scorso hanno centrato i playoff, che cominciano questa stagione 2023 con l’obiettivo di riconfermarsi, il gruppo è quanto mai di qualità. Mia Office Blue Girls Pianoro e Bertazzoni Collecchio lo scorso anno riuscirono a chiudere la stagione regolare con un record in positivo e quest’anno possono tentare l’assalto alla postseason. Pianoro ha cominciato in quarta la primavera conquistando il Trofeo Prealpi, e in squadra ha confermato Caitlyn Nolan, la miglior mazza di potenza dello scorso anno per la compagine bolognese. Oltre alle riconferme, le Blue Girls di Calixto Soca Miyar hanno annunciato l’arrivo di Anita Bartoli, uno dei prospetti azzurri più interessanti, campionessa d’Europa U22 e già convocata in Nazionale maggiore, nonché il ritorno di Luna Oliveti già in squadra dal 2015 al 2021. Collecchio guidata da Stephanie Ray per il terzo anno consecutivo, ha acquistato Martina Ghergolet, lo scorso anno al New Bollate e vincitrice del Campionato Europeo U22.

Sulla sponda veneta, le Metalco Thunders Castelfranco guidate da Sabrina Del Mastio dopo lo straordinario 2021 non sono riuscite a confermarsi ad altissimi livelli la passata stagione, ma per cercare un nuovo exploit hanno firmato Risa Soma, catcher giapponese che lo scorso anno è stata compagna di squadra di Erika Piancastelli e Greta Cecchetti alle SGH Galaxy Stars nel massimo campionato nipponico.

La Sestese, dopo una salvezza ottenuta ai play-out senza particolare sofferenza, riparte dall’importante riconferma di Iramis Diaz (8-6, 3.26 ERA con 14 CG e 3 SHO nel 2022) come lanciatrice delle gare 2. La formazione toscana guidata da Simona Nava ha inoltre ufficializzato gli arrivi di Amanda Berkley, classe ‘99 che ha chiuso la carriera universitaria alla Mount St. Mary’s University in Maryland e lo scorso anno ha giocato a Stoccarda nel campionato tedesco, e di Brooke Makemson, prodotto della Lubbock Christian University. Oltre agli acquisti provenienti da oltreoceano la Sestese ritrova Federica Baule, lanciatrice che negli ultimi tre anni ha lanciato in Serie A2 con Legnano, e Giulia Belli, di rientro dalla maternità.

Il Taurus Donati Gomme Old Parma si affaccia alla stagione con una squadra composta unicamente da giocatrici azzurre e il ritorno di Andrea Longagnani in panchina con il ruolo di capo allenatore, il medesimo che occupa per Italia Softball U18 e U22. In pedana è arrivata da Pianoro Beatrice Nannetti, alla sua terza stagione da titolare in massima serie e già allenata da Longagnani nelle giovanili azzurre.

Sarà oggetto di grande interesse il ritorno nella massima serie di Macerata, società cinque volte campionessa d’Italia e d’Europa a cavallo tra gli anni ‘90 e ‘00. Lo scorso anno le marchigiane conquistarono la promozione dettando legge sulla Serie A2 (31 vittorie – 4 sconfitte tra stagione regolare e playoff) e per affrontare il massimo campionato, oltre ad affidarsi all’head coach della promozione, il cubano Benito Francia Ventura, hanno aggiunto a roster le australiane Chantelle Ladner (lanciatrice) e Sophie Roberts (utility) e i ritorni di Elisa Grifagno e Sara Monari, oltre all’acquisto di Chiara Giudice e Alysia Terrenzio, giovane ricevitrice che si è messa in mostra lo scorso anno a Chieti.

La prima giornata di campionato:

Sabato 1 Aprile

Ore 13:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Sestese – Rheavendors Caronno

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Forlì – Macerata

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) MKF Bollate – Metalco Thunders Castelfranco

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Inox Team Saronno – Bertazzoni Collecchio

Domenica 2 Aprile

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Taurus-Donati Gomme Old Parma

