Lift-Tek Elecar: 50 anni di attività puntando su persone e specializzazione

Lift-Tek Elecar Spa nasce nel 1972 come piccola azienda che effettua trasformazioni su attrezzature per carrelli elevatori. Nel corso del tempo si è evoluta ed è riuscita a espandersi nel mercato europeo rivolgendosi ai principali produttori mondiali di carrelli elevatori come fornitore del sollevatore e piattaforme per la movimentazione di merci.

Nel 2022 l’azienda ha soffiato su ben 50 candeline: un obiettivo che poche realtà riescono a centrare, motivo d’orgoglio sia per i dirigenti che per tutto il personale, che ha festeggiato con un grande evento questo felicissimo “taglio del nastro”.

Uno sviluppo continuo

Ma quali sono le prospettive di Lift-Tek Elecar oggi, dopo aver compiuto mezzo secolo d’attività, e dopo aver portato a casa risultati importanti sia nel panorama nazionale che internazionale? «Per noi il futuro è ancora tutto da costruire, ed è forse la cosa più bella: ripensando a quando l’azienda è nata 50 anni fa, è quasi incredibile vedere dove siamo arrivati oggi, dove ci hanno portato prima di tutto il nostro impegno personale, e poi la tecnologia nata e cresciuta in questi anni. Siamo curiosi ed entusiasti di scoprire quali novità ci riserverà il futuro, e dove queste novità ci aiuteranno ad arrivare».

L’amministratore delegato Diego Colombi

A parlare con orgoglio dell’azienda è Diego Colombi, amministratore delegato: «Oggi Lift-Tek Elecar SpA progetta e costruisce una linea completa di sollevatori per carrelli elevatori e di attrezzature integrate per qualsiasi applicazione e soluzione; la linea comprende sollevatori da 1 a 5 sfilamenti, che permettono di raggiungere un’altezza di 20 metri e di sollevare da 1 a 55 tonnellate. I sollevatori che sviluppavamo 10 anni fa ora sono un lontano ricordo: quanto produciamo oggi non è quasi più riconoscibile come un sollevatore tradizionale ma sembra piuttosto un oggetto di design».

Passione per il lavoro e attenzione al capitale umano

L’evoluzione del settore e dell’azienda non ha però cancellato un passato importante e prestigioso, fatto non solo di sana ambizione e grandi capacità, ma anche di una grande passione. Continua Colombi: «La passione per la progettazione, la voglia di mettersi in gioco in nuove sfide e l’emozione di vedere nuove possibilità crescere sono tre elementi che non sono variati nel corso della nostra storia. Ancora oggi, dopo 50 anni, ci spinge un grande entusiasmo. Ma soprattutto, vogliamo continuare a crescere nei prossimi anni: per ciò che riguarda Castelsangiovanni, in particolare, vogliamo continuare ad investire in tecnologia e capitale umano presso questa sede produttiva».

Il team di Castelsangiovanni

Una sede che rappresenta un punto di forza importante per l’azienda, che continua ad investire in quelle che si chiamano “risorse umane”, considerate nel mondo del lavoro (oggi sempre di più) il vero “motore del successo” di un’impresa. «Crediamo nel lavoro di squadra e nella proficua comunicazione dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto, che si ispira alla filosofia del pensiero snello, e diamo valore ad ogni singolo lavoratore» illustra Colombi.

Anche per questo Lift-Tek Elecar organizza momenti conviviali per i propri dipendenti, fuori dall’orario lavorativo, per permettere a tutto il team di “fare squadra” in un’atmosfera informale e amichevole: «Da sempre riteniamo che le aziende siano fatte di persone, ed è quindi importante che si sentano parte della propria azienda. Stiamo lavorando affinché le nostre persone sentano propria la Brand Identity dell’azienda. Ecco come nascono le diverse iniziative che portiamo avanti in questo senso: ad esempio, per il mese di maggio abbiamo in programma una grigliata, aperta a dipendenti e famiglie, che si svolgerà in sede. Obiettivo di questa giornata sarà poter stare insieme, permettendo alle famiglie di conoscere meglio la realtà in cui i loro cari lavorano».