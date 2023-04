Bruno Editore: con l’AI prevediamo i libri bestseller

Bruno Editore, casa editrice italiana fondata nel 2002 da Giacomo Bruno, annuncia l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI) per migliorare la qualità dei suoi servizi editoriali. Conosciuto come il “papà degli ebook”, Giacomo Bruno ha introdotto gli ebook in Italia nel 2002, contribuendo a rivoluzionare il mondo dell’editoria in Italia.

L’Intelligenza Artificiale rappresenta la nuova svolta per Bruno Editore, che da sempre ha fatto dell’innovazione e della velocità il proprio punto di forza. Grazie all’utilizzo dell’AI, Bruno Editore è in grado di analizzare grandi quantità di dati per fornire previsioni basate sui dati sulle probabilità di successo di un libro, migliorando l’efficacia delle decisioni editoriali e la qualità dei servizi offerti ai propri clienti.

“L’Intelligenza Artificiale rappresenta un passo importante per Bruno Editore, un’azienda sempre all’avanguardia nell’adozione di nuove tecnologie per migliorare i propri servizi editoriali”, ha dichiarato Giacomo Bruno, CEO di Bruno Editore. “Siamo orgogliosi di utilizzare questa tecnologia per migliorare l’esperienza dei nostri clienti e continuare a offrire servizi di alta qualità nel campo dell’editoria. L’obiettivo è continuare a portare tutti i nostri libri alla posizione n.1 della classifica Amazon Bestseller”.

Grazie alla sua lunga esperienza nel campo dell’editoria e alla continua ricerca di nuove tecnologie, Bruno Editore offre la possibilità di pubblicare un libro Bestseller in soli 6 mesi, aumentando la visibilità, l’autorevolezza e il fatturato dei propri clienti. Con un mercato da 600 milioni di clienti a 1-click di distanza dal proprio business, pubblicare un libro Bestseller con Bruno Editore rappresenta un’opportunità unica per gli autori di far conoscere la propria storia e la propria esperienza a un vasto pubblico.

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale rappresenta un nuovo passo in avanti per Bruno Editore, che continua a innovare e a offrire servizi sempre più efficaci e di alta qualità.

Per maggiori informazioni sull’Intelligenza Artificiale e sull’utilizzo di questa tecnologia da parte di Bruno Editore, contattarehttps://www.brunoeditore.it

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore