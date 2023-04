Parte il 76° campionato di Serie A con un gruppo di squadre decise a scucire lo scudetto al San Mari

Allargamento della Poule Scudetto da otto a dieci squadre e il ritorno dei quarti di finale dopo oltre trent’anni. Sono queste le principali novità che si porta dietro il 76° campionato di serie A baseball che scatta nel pomeriggio di sabato 15 aprile con le gare del primo turno di qualificazione. Trenta la formazioni al via, suddivise in cinque giorni che nella prima fase promuoveranno le dieci regine che si contenderanno poi lo scudetto, da due anni cucito sulle maglie del San Marino.

«Dal campionato che prende il via – dice il presidente della Fibs, Andrea Marcon – mi aspetto che un bel numero delle squadre che si presentano al via possano ambire a diventare protagoniste assolute, per farci poi rivivere le emozioni del 2022 nella fase dei playoff».

«Abbiamo deciso di reintrodurre i quarti di finale – aggiunge il presidente Marcon – accogliendo la richiesta di alcune società che hanno chiesto di rendere più avvincente e lunga la fase che porta all’assegnazione dello scudetto. Sarà sicuramente un’occasione in più per vedere incontri di altissimo livello e per aumentare il pathos delle partite a eliminazione diretta».

Il mercato invernale è stato vivace e le big hanno cercato di mantenere il loro livello tecnico con scelte mirate. Mauro Mazzotti, direttore sportivo del San Marino, ha messo a disposizione di Doriano Bindi l’esterno Ericson Leonora, prelevato dal Big Mat Grosseto, il ricevitore Rosales, ex Brescia e Oltretorrente. E’ tornato invece sul Titano Nicola Garbella dopo l’esperienza di Nettuno. I campioni vanno a caccia del terzo titolo, ma non avranno vita facile con gli altri campioni, d’Europa stavolta.

Il Parma Clima, oltre ad affidare la panchina a Marcello Saccardi, che sostituisce l’istituzione Poma, ha dato un’impronta maggiormente italiana all’organico. Il colpo più a sensazione è sicuramente il lanciatore Matteo Bocchi che, forte dell’esperienza nelle Minors (fino al doppio A) con i Chicago Cubs, può fare la differenza sul monte nella gara riservata ai pitcher di scuola italiana, affiancato da Aldegheri, Fabiani e Pomponi, mentre De Leon, Lugo e Guillen garantiranno solidità per gara2.

L’UnipolSai Bologna, che ha salvato la stagione 2022 con la vittoria della Coppa Italia, ha fatto alcuni aggiustamenti, in modo da rientrare in possesso di un titolo sottrattole da San Marino nel 2021. Alla corte di Lele Frignani è arrivato un mix di giocatori giovani (Cuomo, Gamberini e Robles) ed esperti (l’esterno Albert). Proprio alla vigilia del via è arrivata la conferma di Raul Rivero. L’Omone garantirà il suo apporto alla Fortitudo per la decima stagione. Un record per un giocatore davvero speciale.

Nello scorso campionato la quarta semifinalista è stata la Spirulina Becagli Bbc Grosseto, che s’è mossa per sopperire a una serie di importanti abbandoni (Sgnaolin, Oberto, Ambrosino e Ferretti) e dare maggiore spessore al line-up. L’ingaggio più importante è sicuramente quello del prima base-terza base Renzo Martini, arrivato in prestito da Bologna. Il diesse Olivelli è andato sull’usato sicuro con l’ex Parma, Rimini e Nettuno Freddy Noguera e il catcher del Rovigo Franco Pizzoli. Ha un biglietto da visita importante, tre anni nella Rookie League con i Dodgers, l’esterno olandese Tomsjansen. Ramos Gizzi, con Oberto come pitching coach, avrà a disposizione ancora Cozzolino per gara1, Gonzalez e Tony Noguera per gara2. I grossetani, però, per confermarsi nel Gotha nazionale dovranno superare una prima fase tutt’altro che agevole, che li metterà di fronte due compagini ambiziose e ben strutturate.

Il Nettuno 1945, passato nelle mani di Roberto De Franceschi, ha messo insieme il meglio del vivaio locale, ha ripreso Alessandro Grimaudo da Bologna e, con un roster a chilometri zero, vuole garantirsi un posto nella volata finale. Già sabato i laziali potranno verificare le loro possibilità contro un Big Mat Grosseto che ha operato con intelligenza sul mercato. Il diesse Piccioli ha inserito in una rosa giovane e talentuosa quattro pezzi di qualità: le stelle della serie B, il lanciatore Joaquin Faria e il ricevitore Leonard Backstrom; l’ex pitcher di Godo e Paternò Eddy Garcia Del Toro e l’interno Leomartires Rodriguez, campione d’Europa con Parma. Tre squadre, insomma, per due posti per un girone, il D, che si presenta come il più difficile.

Durante l’inverno ha lavorato bene anche la dirigenza dell’Hotsand Macerata, che ha messo in piedi una squadra che sembra non avere rivali almeno per il secondo posto nel girone A: i ritorni di Lorenzo Morresi, Gabriele Quattrini, Jesus Carrera e gli arrivi di Jose Garcia e Anthony Pereira nel box, e del nicaraguense Dilmer Mejia e di Andres Perez sul monte, sembrano più sufficienti per regalare soddisfazioni ai tifosi marchigiani.

Delle squadre che hanno partecipato alla poule scudetto 2022 alcune hanno fatto ritocchi minimi all’organico, Ettore Finetti della Camec Collecchio ha inserito Tommaso Delmonte, il Campidonico Torino per sopperire ad alcune partenze ha ingaggiato Carrillo, mentre il Godo di Stefano Naldoni ha messo nel motore l’esperto pitcher Salas, il talentuoso ricevitore Bruno e il prima base Dariel Rodriguez.

Il Comcor Modena s’è messo nelle sapienti mani di Marco Nanni e s’è rinforzato con il bomber Bonilla, Calasso e Scala. A Rovigo è arrivato Manuel Ascanio. Farma Crocetta, Sala Baganza e Poviglio cercano la salvezza con i giovani.

La serie A riabbraccia il Padule Sesto Fiorentino, la Palfinger Reggio Emilia e il Tecnograniti Senago.

Al via anche l’Ecotherm Brescia, nonostante per il quarto anno sia senza un campo. La dirigenza lombarda è stanca: «Non sappiamo quanto possiamo andare avanti in questa maniera» e tende la mano per cercare di risolvere un problema che si fa sempre più pesante. Può contare ancora sulla solidarietà delle avversarie: anche in questa stagione i ragazzi di Danny Gorrin giocheranno home team in casa delle rivali. L’esordio avverrà però domenica sul campo messo a disposizione dal Lodi, ricevendo la visita del solido Cagliari.

Il programma della prima giornata

Gir. A. Sabato: Padule Sesto F.-Hotsand Macerata, San Marino-Athletics Bologna. Domenica: Longbridge Bologna-Platform TMC Poviglio.

Gir. B. Sabato: Palfinger Reggio E.-New Black Panthers Ronchi, Parma-Sultan Cervignano. Domenica: Itas Mutua Rovigo-Camec Collecchio.

Gir. C. Sabato: Tecnovap Verona-Ciemme Oltretorrente, UnipolSai Bologna-Godo. Domenica: Codogno-Padova.

Gir. D. Sabato: Nettuno 1945-Big Mat Grosseto, Spirulina Becagli Grosseto-Farma Parma. Domenica: Sala Baganza-Nettuno 2.

Gir. E. Domenica: Settimo T.-Campidonico Torino, Tecnograniti Senago-Comcor Modena, Echoterm Brescia-Cagliari (a Lodi).

I PRINCIPALI COLPI DI MERCATO

