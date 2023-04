Audi Q8 e-tron: più potenza e personalità per la nuova mobilità elettrica

Stile iconico, sostenibilità, tecnologia, carattere rivoluzionario. Benvenuti nei preziosi territori attraversati dalla Audi Q8 e-tron.

La Casa dei quattro anelli ha aperto le porte alla nuova era della mobilità grazie all’evoluzione di Audi e-tron, primo modello 100% elettrico del marchio nato nel 2018.

E l’evoluzione prende il nome di Audi Q8 e-tron, sia con carrozzeria suv sia in versione coupé Sportback, proponendo un’autonomia massima di 600 km.

Lo stile di Audi Q8 e-tron è stato rinnovato al fine di creare una linea stilistica comune per la serie 100% elettrica e dar forma a elementi distintivi che ne aumentano la riconoscibilità e il legame con i modelli precedenti.

Oggi, come detto, il suv simbolo di questo cambiamento si evolve e prende il nome di Audi Q8 e-tron. La batteria ad alto voltaggio con una capacità fino a 106 kWh (netti) assicura un’autonomia massima fino a 600 chilometri. Quando lo stato di carica della batteria è basso, è possibile sfruttare il potenziale di autonomia aggiuntivo, ad esempio, attivando la modalità Range nell’MMI (sigla che rappresenta il sistema multimediale di Audi).

Audi Q8 Sportback e-tron ti offre una vasta gamma di soluzioni di ricarica, sia a casa che in viaggio. Inoltre, la ricarica diventa ancora più semplice con la funzione Plug & Charge: grazie all’aumentata capacità della batteria e al servizio di ricarica completo, ora puoi godere dei vantaggi della mobilità elettrica anche nelle lunghe percorrenze.

L’abitacolo vi accoglie con un design premium ancora più ricercato. La sua personalità decisa si evince dalla scelta accurata dei materiali e dei tessuti utilizzati per gli interni. Audi Q8 e-tron stupisce a partire dai dettagli, come le cuciture Audi Sport in rosso, i sedili anteriori sportivi in pelle valcona con impuntura S e le finiture opzionali in carbonio con trama a losanghe, progettati per essere indimenticabili.

E veniamo alle motorizzazioni. Le performance di Audi Q8 e-tron ridefiniscono gli standard della vettura precedente, apportando miglioramenti che danno vita a un motore in grado di sprigionare pura potenza e aumentando il livello di autonomia e la qualità dell’esperienza di guida.

Il suv 100% elettrico si avvale di due varianti di motore: 50 e-tron quattro e 55 e-tron quattro. La nuova Q8 50 e-tron quattro, erede della precedente e-tron 55 quattro, è in grado di erogare 340 CV e 664 Nm di coppia. Invece la nuova Q8 e-tron dotata di motore 55 e-tron quattro presenta straordinari miglioramenti in termini di autonomia, con un incremento che garantisce 147 km in più e fino a 643 km in percorrenze urbane.

L’auto è stata presentata ufficialmente giovedì 13 nello showroom Bossoni Automobili di Cremona.

