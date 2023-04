CRV – Consiglio autonomie locali: sì al comune unico di Polesella Veneta

Il Consiglio delle Autonomie locali del Veneto, convocato in videoconferenza e guidato dal sindaco di Grisignano Stefano Lain, ha espresso parere favorevole a due proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale: via libera alla fusione dei due comuni contigui di Polesella e di Guarda Veneta, in provincia di Rovigo, con l’istituzione del nuovo comune di Polesella Veneta, caldeggiata dal sindaco Leonardo Raito, componente del Cal; e così pure alle modifiche proposte alla legge regionale 55 del 1982 in materia di assistenza sociale (pdl n. 194). I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Unioni montane del Veneto hanno espresso consenso unanime al provvedimento che autorizza la Regione ad intervenire sulla destinazione d’uso degli edifici ex Onpi (Opera Nazionale Pensionati d’Italia), trasferiti alla Regione nel 1977 e affidati in proprietà ai Comuni per servizi di assistenza sociale. L’iniziativa legislativa della Giunta introduce la possibilità di deroga a tale vincolo di destinazione per i tre immobili ex Onpi, situati nei comuni di Bassano del Grappa, Rovigo e Verona e attualmente destinati a centro di servizi per anziani. La deroga al vincolo sociosanitario sarà possibile “per comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio” e comunque per utilizzi sociali. Una deroga pensata in particolare per consentire il salvataggio dell’Iras di Rovigo, il più importante ente assistenziale polesano, e favorire, con il cambio di destinazione d’uso, un nuovo futuro per Casa Serena.

