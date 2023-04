Km 0, da Autoingros più di 600 vetture a tua disposizione

Un’opportunità da cogliere al volo, con sconti al 30% e pronta consegna

La concessionaria Autoingros di Piacenza, sede in via Maculani 42, opera su Piacenza e provincia da quattro anni, un arco temporale in cui è diventata solido punto di riferimento per chiunque cerchi un servizio serio e competente e voglia acquistare un’auto dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth, Honda o un veicolo commerciale Fiat Professional.

Oltre al nuovo, quando ci si appresta a comprare una vettura, si possono prendere in considerazione anche le auto a “Km 0”.

Il cliente di Autoingros può usufruire, infatti, anche di una ampia gamma di auto a “Km 0”, vetture già immatricolate, targate e intestate alla concessionaria. Si tratta fondamentalmente delle auto che si trovano in esposizione presso gli showroom e che vengono mostrate ai potenziali acquirenti interessati ad un modello in particolare.

In Autoingros i “Km 0” sono tornati protagonisti, continuano ad attirare l’attenzione della clientela anche perché gli sconti applicati sono sempre del 30%, come quelli proposti nel 2019 prima della pandemia e prima che il mercato automotive subisse gli aumenti di listino, tra carenze di semiconduttori, carenze di ricambi, mancata produzione.

Un’occasione da prendere al volo, dunque, uno sconto importante che si può individuare su diversi modelli, ad esempio Panda, Tipo, Renegade, Stelvio, Ducato. Da Autoingros attualmente i clienti hanno la possibilità di trovare oltre 600 autovetture “Km 0” tra i marchi Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia, Seat, Cupra e Hyundai.

La crisi dei semiconduttori e dei microchip, infatti, ha ridotto negli ultimi tre anni, e in modo significativo, la produzione di auto nuove con conseguenze sul numero di vetture che i concessionari possono immatricolare come “Km 0”.

Arrivano segnali, però, che la produzione di autovetture nuove sia in ripresa, un trend positivo che può far ben sperare. La conseguenza di questa tendenza è che i clienti possano iniziare a trovare ancora, presso i concessionari, modelli a Km 0 con prezzi più bassi rispetto all’auto nuova e quindi con una grande opportunità di risparmio.

Altro aspetto positivo è che queste auto (poiché, come detto, già immatricolate e parcheggiate nelle concessionarie) sono in pronta consegna. Dunque non ci sarà nessuna attesa, con la possibilità, espletate le formalità burocratiche, di poter avere ed utilizzare immediatamente l’auto.

I modelli sono visionabili negli showroom Autoingros a Piacenza, Torino, Borgaro Torinese, Rosta, Pinerolo e Sarzana.

Autoingros, è il caso di sottolinearlo, propone tramite il proprio sito web all’indirizzo https://www.autoingros.it/auto-km-0-torino/ un servizio che permette ai potenziali clienti di consultare le caratteristiche delle oltre 600 autovetture, con una media di 15 foto reali per ogni modello, insieme alla scheda tecnica e il prezzo di vendita.

Dopo aver visualizzato le offerte e le promozioni in evidenza, è possibile contattare la concessionaria o passare direttamente in sede, dove l’interessato potrà prendere visione della vettura preferita accompagnato dagli esperti consulenti di vendita Autoingros che sapranno rispondere ad ogni dubbio e consigliare l’auto “Km 0” perfetta, per ogni esigenza.

Per maggiori informazioni seguite i profili Facebook https://www.facebook.com/AutoingrosTorino/ e Instagram https://www.instagram.com/autoingrostorino/ del Gruppo Autoingros.

È possibile contattare Autoingros Piacenza anche al numero 0523-073264 oppure all’indirizzo mail [email protected]