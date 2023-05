Sesta commissione: sì a Giornata ecologica regionale

La commissione Cultura e Turismo, guidata da Francesca Scatto (Lega-Lv), ha licenziato per l’aula, con l’astensione delle opposizioni, la proposta di legge n. 96 presentata da Giulio Centenaro (Lega-Lv) che istituisce la Giornata ecologica regionale. Il testo propone di dedicare una domenica di primavera all’ecologia e promuove azioni concrete e campagne di sensibilizzazione ambientale, da premiare con concorso pubblico. Si propone anche l’istituzione della figura del collaboratore volontario ambientale per favorire il “corretto accesso e fruizione di parchi e riserve di interesse locale, giardini pubblici e aree verdi attrezzate”. Relatore del provvedimento in aula sarà lo stesso Centenaro, correlatrice la vicepresidente della commissione Elena Ostanel.

Via libera anche al disegno di legge di adeguamento ordinamentale in materia di cultura e turismo. Il provvedimento – che attende ora il voto della prima commissione consiliare – contiene semplificazioni aggiornamenti tecnici alle norme vigenti, a saldo zero per il bilancio regionale. Per quanto riguarda la cultura le modifiche proposte, prevedono che la candidatura di ‘città veneta della cultura” sia valutata in base all’adeguatezza e alla sostenibilità del piano economico-finanziario delle iniziative proposte. Si prevede, inoltre, che il Memoriale Veneto di Montebelluna, dedicato alla ‘Grande Guerra infinita’, possa avere nella cabina di regìa anche esperti di nomina statale. In materia di turismo, le nuove disposizioni intervengono sul sistema statistico regionale: si prevede che la Giunta chiuda d’ufficio la posizione anagrafica delle strutture ricettive classificate, nei casi di assenza per 12 mesi consecutivi di comunicazioni relative ai dati delle presenze turistiche. Tra gli adeguamenti normativi licenziati anche un intervento in materia di edilizia scolastica che consente di sostenere, a valere sulla disponibilità di spesa già definita e approvata con legge di bilancio in corso, interventi di edilizia scolastica urgenti a tutela della salute pubblica e/o incolumità e per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Con i voti della sola maggioranza la commissione ha dato inoltre il proprio assenso alla duplice modifica presentata dalla Giunta sulla legge regionale sui tirocini: il provvedimento prevede che i tirocini possano essere svolti anche in modalità ‘agile’ e consente deroghe agli orari, stabilendo tuttavia che non possano mai essere inferiori alle 12 ore settimanali, anche per i soggetti fragili o con disabilità.

Con la presentazione da parte della firmataria Cristina Guarda (Europa Verde) la commissione ha poi dato avvio all’esame del progetto di legge n. 196 dedicato a promuovere il ruolo delle oltre cento librerie indipendenti, non affiliate a grandi catene commerciali, presenti nel territorio regionale. Il progetto di legge in discussione – che ha trovato grande interesse tra i componenti la commissione, a partire dalla presidente che ha chiesto di sottoscriverlo – si prefigge di integrare la legge quadro regionale sulla cultura inserendo nelle politiche regionali per la cultura anche questo particolare tipologia di impresa e di operatori culturali.

Infine la commissione ha preso atto a pieni voti delle iniziative realizzate nel corso del 2022 per la Giornata della memoria e per promuovere la consapevolezza della Shoà, il contrasto dell’antisemitismo e la conoscenza della cultura ebraica.

