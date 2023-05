L’edicola riapre: il primo libro di Alessandro Gian Maria Ferri sulla rinascita delle edicole

La casa editrice Edizioni &100 Marketing è lieta di annunciare la pubblicazione del primo libro di Alessandro Gian Maria Ferri, “L’edicola riapre: come fare impresa nel settore delle edicole”, diventato Best Seller Amazon nel mese di marzo 2023.

Questo libro rappresenta un invito alla riflessione sul mondo delle edicole, un patrimonio nazionale che deve essere tutelato e valorizzato. Alessandro Gian Maria Ferri, noto imprenditore del settore, si dedica da anni allo sviluppo imprenditoriale degli edicolanti, cercando di ridare lustro e dignità a questa categoria di lavoratori.

Il libro è arricchito da contributi esclusivi e originali, come la prefazione del Dott. Ezio Maria Romano, i contributi di personalità di spicco come l’On. Dott. Vittorio Sgarbi, il Dott. Francesco Rutelli, il Dott. Lorenzo Zichichi, il Dott. Dino Caterini, il Dott. Pier Fabrizio Santovetti, il Dott. Gianni Maritati e la Dott.ssa Valentina Tacchi. Non manca la poesia della Dott.ssa Alessandra Iannotta e le illustrazioni originali di Gianfranco Tartaglia.

In questo libro, Alessandro Gian Maria Ferri condivide la sua esperienza e le sue idee innovative, proponendo un nuovo approccio imprenditoriale per il settore delle edicole. L’autore ci invita a guardare alle edicole come un’opportunità di fare impresa, di creare valore per la comunità e di rilanciare un settore fondamentale per l’accesso alla cultura e all’informazione.

“L’edicola riapre: come fare impresa nel settore delle edicole” è un libro destinato a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano investire nel settore delle edicole, ma anche per chi vuole conoscere meglio la storia e le sfide di una categoria spesso misconosciuta e sottovalutata.

Edizioni &100 Marketing invita quindi tutti i lettori a scoprire questo libro e ad apprezzare il contributo di Alessandro Gian Maria Ferri e degli altri autori che hanno contribuito a renderlo un volume unico e imperdibile.

Leggi il comunicato stampa originale

