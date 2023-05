Stagione eccezionale per gli Asparagi Bianchi di Bassano presentati a palazzo Ferro Fini

Presentato quest’oggi a palazzo Ferro Fini l’evento “A Tavola con l’asparago bianco di Bassano” promossa dal Confcommercio di Bassano del Grappa e dal Consorzio di Tutela dell’Asparago Bianco Bassanese. “Sugli asparagi Bianchi di Bassano, una eccellenza dell’agricoltura veneta, è già stato detto e scritto molto e la loro importanza la si desume persino dalle leggende relative alla loro scoperta” ha spiegato il Presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti nel dare il benvenuto agli ospiti bassanesi. “L’asparago bianco di Bassano, è uno di principali simboli dell’agricolture e della miglior cucina veneta” ha proseguito Ciambetti a cui ha fatto eco il presidente del mandamento bassanese di Confcommercio, Paolo Lunardi, che ha ringraziato “il Consiglio regionale e la Regione per il supporto che ci danno oltre ad ospitarci ogni anno per questo appuntamento che è diventato ormai una tradizione attorno all’unico asparago a denominazione d’Origine protetta, il primo in Europa ad avere questo riconoscimento, denominazione ottenuta nel 2007” e Paolo Brotto presidente del Consorzio di tutela che ha sottolineato .a straordinaria produzione di quest’annata “particolarmente felice e che si sta protraendo a lungo grazie e che ha permesso anche un ritorno importante anche per i produttori oltre che per i ristoratori. L’asparago è stato fattore trainante anche alcune serie televisive, da Masterchef a i quattro Ristoranti, che hanno acceso i loro riflettori su Bassano e sul nostro prodotto”. Infine un saluto anche da Giandomenico Cortese, presidente della Confraternita dell’asparago di Bassano, sorta nel 2010 il cui scopo “ oltre a valorizzare questo ortaggio affiancando la Confcommercio e il Consorzio, è salvaguardare l’asparago bianco da ogni forma di contraffazione e abuso, proteggendo il marchio che garantisce la tipicità, l’origine e le caratteristiche che abbiamo fatto studiare dall’Università di Padova la quale ha confermato l’eccellenza e unicità di questo prodotto”.

