Ciambetti: “Solidarietà al sindaco Bevilacqua”

“Esprimo la mia vicinanza e piena solidarietà al sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua vittima di una minaccia inaccettabile da parte di anonimi vigliacchi”. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti si dice “certo che le forze dell’Ordine sapranno identificare l’autore o gli autori di questa indecente intimidazione, che non può essere sottovalutata. Al sindaco Bevilacqua, ai suoi collaboratori e a tutti gli arzignanesi, l’assicurazione del pieno sostegno: le Istituzioni democratiche non possono di certo tentennare davanti alla violenza, che non ha giustificazione alcuna”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO