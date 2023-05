Prima commissione – Primo via libera a Pdl sull’istituzione del nuovo comune di Polesella

La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico), ha dato oggi il proprio via libera a due progetti di legge regionale già illustrati ed esaminati nel corso delle precedenti sedute: si tratta del Pdl n. 168 che modifica la L. reg. n. 24/2020 ‘Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza’ in funzione del maggiore riconoscimento dei fattori di rischio e di stress degli operatori degli operatori di polizia, e che sarà illustrato in Aula dal primo firmatario, il Capogruppo di Fratelli d’Italia Enoch Soranzo, correlatore la Consigliera di Europa Verde Cristina Guarda; e del Pdl n. 192, di iniziativa della Giunta, relativo all’istituzione del nuovo Comune di Polesella Veneta mediante fusione dei Comuni di Polesella e Guarda Veneta in Provincia di Rovigo, proposta a proposito della quale la Commissione ha espresso un parere positivo ed unanime ai sensi della procedura prevista dalla L. reg. n. 25/92, in attesa degli esiti del referendum, previsto per il prossimo autunno, che riguarderà le popolazione interessate dal processo di fusione.

Di seguito, la Commissione ha dato il proprio via libera al Progetto di legge n. 159, primo firmatario il Consigliere Stefano Giacomin (Lega-LV), che modifica la L. Reg. n. 50/2012 ‘Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto’ e che può così tornare all’esame della Seconda commissione consiliare, ove si trova incardinato.

Semaforo verde anche alle proposte di candidatura per la designazione di tre componenti del collegio sindacale e dell’amministratore unico di Veneto Acque, di un componente del Consiglio d’indirizzo e verifica dell’Istituto Oncologico Veneto, di un componente di genere femminile del Consiglio di Amministrazione di Sistemi Territoriali, nonché dei componenti del collegio sindacale di Veneto Strade.

Rinviato alle prossime sedute, infine, l’esame dei Progetti di legge statale nn. 24, primo firmatario l’ex Capogruppo di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon, e 25, primo firmatario la Presidente della Sesta commissione consiliare Francesca Scatto (Lega-LV); i due Pdls sono diretti ad affrontare le particolari e risalenti questioni edilizie, urbanistiche e demaniali che caratterizzano la località di Falconera, nel comune di Caorle, in provincia di Venezia.

