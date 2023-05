Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Ciambetti ha incontrato Alon Bar

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto questa mattina, a Palazzo Ferro- Fini, a Venezia, l’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar. Molti i temi al centro del lungo e cordiale colloquio, a partire dagli ottimi rapporti da sempre esistenti con la Comunità ebraica veneziana, vero e proprio modello di accoglienza e integrazione culturale.

“Venezia rappresenta un vero e proprio ponte culturale con Israele: siamo orgogliosi di un legame che ha saputo mantenersi inalterato nei secoli e che è un esempio di dialogo e di crescita reciproca. Ci tengo a sottolineare come il Veneto sia la prima e unica regione in Italia ad aver adottato, nel 2020, una legge per la lotta contro l’antisemitismo, che prevede azioni concrete per combattere questo fenomeno: una conferma, quindi, dell’esistenza di una relazione privilegiata con Israele”, ha evidenziato il Presidente Ciambetti.

Oltre al legame culturale, sono inoltre state ricordate le collaborazioni in atto in campo economico, imprenditoriale, produttivo e le potenzialità legate allo sviluppo della medicina digitale e dell’analisi dei sistemi di gestione e sfruttamento delle risorse idriche.

“Le sfide che ci attendono in campo tecnologico, digitale e ambientale sono notevoli: Israele ha una lunga esperienza in questo senso. Il desiderio è quello di poter condividere quanto appreso e realizzato affinché le buone pratiche possano essere messe a disposizione e utilizzate in modo virtuoso. Sostenibilità e resilienza sono al centro dell’agenda internazionale e credo che le competenze e il know-how che il nostro paese ha sviluppato possano costituire un punto di partenza per un ulteriore rafforzamento delle relazioni con il Veneto”, ha affermato l’ambasciatore d’Israele Alon Bar.

