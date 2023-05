CRV – Ciambetti: Assemblee legislative regionali: riflessione su condizione donne Iran e Afghanistan

“La condizione femminile in Iran e Afghanistan non può entrare nell’agenda politica in modo intermittente: deve essere una priorità costante, su cui tenere sempre viva l’attenzione delle istituzioni e dei media. Davanti alle migliaia di donne e ragazze private della libertà, oggetto di violenze, maltrattate fisicamente e moralmente si rimane sgomenti: vittime silenziose dei talebani o degli agenti della Polizia religiosa e morale dell’Iran, in questi paesi le donne testimoniano un’arretratezza culturale e sociale che riporta indietro l’orologio della storia alle notti più buie della ragione. E’ innegabile tuttavia che quelle stesse violenze, seppur su scala diversa, siano le medesime che nel nostro Paese alimentano femminicidi e soprusi di ogni genere. Il nostro compito è quello di dare segnali importanti e concreti a chi soffre, a chi combatte per la salvaguardia della propria dignità, libertà e per i propri diritti”.

Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti in qualità di Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, in occasione della seduta aperta del Consiglio regionale del Piemonte organizzata al Salone del Libro di Torino, su invito del Presidente Stefano Allasia.

“E’ importante portare la voce della Conferenza dei Consigli regionali italiani al Salone Internazionale del Libro di Torino. E’ un modo per far sì che certi temi cruciali, come in questo caso quello dei diritti civili, non escano dal dibattito politico e sociale. Quest’anno celebriamo il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani: non possiamo più permetterci silenzi, ritardi e oblio. Credo inoltre che questo contesto culturale consenta di comunicare ancora meglio il ruolo dei Consigli regionali e portare i provvedimenti che facciamo ancora più vicino alla gente”, ha concluso il Presidente Ciambetti.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO