La laurea magistrale di Ingegneria Meccanica torna a Piacenza

A partire dall’anno accademico 2023/2024 il corso di laurea magistrale in Mechanical Engineering – Ingegneria Meccanica tornerà ad essere erogato a Piacenza sia al primo che al secondo anno.

Gli studenti in uscita dal corso di laurea in Ingegneria Meccanica, formatisi per tre anni presso il Polo Territoriale di Piacenza, potranno quindi iscriversi al corso di laurea magistrale di continuità restando a Piacenza per tutte le attività didattiche, specializzando la propria formazione per ulteriori due anni.

Le novità del corso

Il corso di laurea magistrale in Mechanical Engineering – Ingegneria Meccanica sarà erogato in lingua inglese e sarà caratterizzato da importanti novità per quel che concerne i relativi contenuti formativi.

Nello specifico, partirà infatti il nuovo indirizzo “Mechatronics for Manufacturing” con l’obiettivo di creare figure professionali specializzate nella progettazione, integrazione, monitoraggio e controllo di sistemi meccatronici complessi quali robot, macchine automatiche, centri di lavoro, ecc. I futuri ingegneri saranno in grado di utilizzare nuovi strumenti e metodologie, come ad esempio sofisticate tecniche di simulazione, strumenti a supporto della digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, ecc.

Le competenze acquisite saranno di fondamentale importanza per sviluppare soluzioni innovative sia durante la progettazione concettuale di macchinari che durante il loro utilizzo in ambiente produttivo.

I profili professionali in uscita saranno figure molto richieste non solo dal tessuto imprenditoriale locale e regionale ma saranno spendibili su tutto il panorama nazionale e saranno adeguate, ovviamente per chi ne fosse interessato, a trovare sbocchi professionali all’estero sia in realtà di nicchia che in multinazionali. Inoltre, la preparazione fornita consentirà ai futuri ingegneri di svolgere diverse funzioni in ambito aziendale: dalla ricerca e sviluppo, alla produzione, a funzioni tecnico commerciali nonché la possibilità di svolgere attività di consulenza o di intraprendere iniziative imprenditoriali innovative quali start up o spin-off.

Una risposta alle richieste del mercato

Questo nuovo percorso formativo è stato concepito in risposta ad uno scenario industriale che necessita di una sempre più strutturata spinta innovativa e che si trova ad affrontare sfide complesse ed in continua evoluzione.

Ad esempio, chi opera nel settore manifatturiero deve rispondere sempre più velocemente alle richieste del mercato, deve farlo con soluzioni intelligenti e sostenibili, garantendo approcci circolari orientati alla riduzione dello sfruttamento delle risorse.

Per affrontare questo tipo di sfide sono quindi richieste figure professionali adeguatamente preparate. Più in dettaglio, la specializzazione in “Mechatronics for Manufacturing” copre l’ampio campo della meccatronica connessa al mondo dei processi e dei sistemi di produzione.

Lo studio dell’interazione tra il macchinario ed il processo, strategie avanzate di monitoraggio e controllo, tecniche di machine learning, algoritmi di prognostica, l’uso di materiali intelligenti, metodologie per lo sviluppo di gemelli digitali e sistemi cyber fisici, l’applicazione della realtà aumentata, tecniche evolute di simulazione e lo studio della sostenibilità nei processi sono alcuni degli argomenti più rilevanti che verranno trattati nei corsi.

Questo percorso formativo innovativo vede applicati i concetti e le metodologie sopra riportate a diversi macchinari usati in produzione, inclusi i sistemi per la lavorazione e la formatura dei metalli, i robot, i processi non convenzionali ed i processi di produzione additiva, ecc.

I corsi riporteranno esempi di applicazioni industriali e alcune aziende saranno attivamente coinvolte nell’erogazione dei contenuti e nelle sessioni di laboratorio.

Questa peculiarità contraddistingue il nuovo percorso formativo ospitato dalla Sede di Piacenza rispetto all’offerta disponibile ad oggi presso la Sede principale di Milano Bovisa, anch’essa caratterizzata da un pesante processo di rinnovamento appena concluso.

Un percorso sempre più personalizzato

Sono da segnalare novità anche nella struttura del corso di laurea: a partire dal prossimo anno accademico, gli studenti della laurea magistrale in Mechanical Engineering – Ingegneria Meccanica, infatti, avranno la possibilità di personalizzare maggiormente il proprio piano di studi secondo i propri interessi e le proprie passioni.

Dopo l’immatricolazione, ogni studente dovrà scegliere un indirizzo: il primo anno prevede corsi di base specifici per un totale di 40 CFU (crediti formativi universitari) obbligatori al quale si aggiungono 20 CFU di corsi specialistici dell’indirizzo selezionato.

Il secondo anno invece prevede la scelta libera di corsi relativi all’indirizzo selezionato per un totale di 30 CFU, un corso da 5 CFU a scelta tra tutti quelli erogati dal Politecnico di Milano (o una delle Università internazionali partner) e un corso obbligatorio di laboratorio da 5 CFU.

A stretto contatto con le aziende

L’indirizzo “Mechatronics for Manufacturing” della Sede di Piacenza è caratterizzato dal forte coinvolgimento industriale.

Ad esempio, lo stretto binomio tra didattica e compagine industriale si concretizza in un insegnamento erogato dall’azienda Siemens presso il Digital Experience Center (DEX), prestigioso centro a livello mondiale, situato a Piacenza, a pochi chilometri dal Campus.

Grazie alla dotazione di strumenti software innovativi e di macchinari di ultima generazione gli studenti avranno la possibilità di cimentarsi attivamente nella creazione di gemelli digitali (digital-twins) di sistemi e di farli interagire con una corrispettiva parte fisica, sperimentando approcci innovativi alla progettazione ed alla simulazione.

L’attività didattica si avvarrà anche della disponibilità del Laboratorio MUSP dove vengono sviluppati progetti di innovazione ed attività di ricerca applicata insieme alle principali aziende del settore e dove gli studenti hanno la possibilità di effettuare esperienze laboratoriali e di sviluppare progetti.

Gli studenti avranno inoltre la possibilità di sviluppare la tesi di laurea su progetti condivisi con aziende che fin dal concepimento di questo nuovo percorso formativo si sono dimostrate entusiaste e propositive nel supportare l’iniziativa. Sono inoltre a disposizione per gli studenti più meritevoli delle borse di studio erogate dal Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico.

La presentazione

Il Prof. Paolo Albertelli (delegato del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio Prof. Francesco Braghin) ha presentato il 12 maggio il nuovo percorso di laurea magistrale in Mechanical Engineering – Ingegneria Meccanica con indirizzo “Mechatronics for Manufacturing” che verrà erogato a partire dall’anno accademico 2023/2024, con inizio delle lezioni appunto a settembre, presso la sede di Piacenza del Politecnico.

La presentazione si è tenuta a valle di un seminario tecnico che ha visto il coinvolgimento di Alphatauri, scuderia di Formula Uno, nel quale è stata rimarcata dai tecnici che progettano e realizzano le monoposto, la rilevanza dei temi trattati nella nuova specializzazione della laurea magistrale.

Inoltre, il 16 maggio, il prof. Albertelli ha presentato le opportunità connesse a questo nuovo percorso formativo specificatamente agli studenti iscritti al primo, secondo e terzo anno del corso di laurea in ingegneria meccanica del Polo Territoriale di Piacenza raccogliendo le loro prime impressioni e rispondendo alle domande e curiosità emerse.

Per qualsiasi informazione è comunque possibile fare riferimento al sito https://www.mecheng.polimi.it.