Safety, Offroad & Winter park – Tre infrastrutture per ogni esigenza dell´industria automobilistica

Non solo pista ed offroad, ma anche neve e ghiaccio. Con l’ingresso del nuovo Winter Park nell’Altopiano di Merano, Driving Experience Alto Adige si posiziona come punto di riferimento per le esperienze di guida in Alto Adige.

Focus centrale dell’offerta di Driving Experience Alto Adige sono proprio le esperienze di guida, le quali si compongono di corsi di formazione e tour tra le Dolomiti. Grazie alle tre diverse infrastrutture di cui dispone il marchio, gli istruttori specializzati, i meccanici, le guide e gli event manager, l’agenzia è in grado di fornire un servizio completo a tutti gli stakeholders dell’industria automobilistica. Servizi di ospitalità come hotel, ristoranti e programmi aggiuntivi, completano lo spettro dei servizi che l’azienda è in grado di organizzare.

La base operativa del marchio è il Safety Park di Bolzano. Con nove differenti piste, questo centro di guida è il luogo perfetto per tutti i corsi ed i test-drive su asfalto. Inoltre, dispone anche di un tracciato dedicato al testing e dotato di mura per la protezione della privacy e dei prototipi. Grazie alla sua posizione strategica, il Safety Park di Bolzano può essere facilmente integrato in tour esistenti.

La seconda location compresa nel portfolio dei servizi dell’azienda è il parco Offroad in Val Pusteria. Questa struttura immersa nel verde offre ai fan dell´offroad divertimento allo stato puro. Con otto sezioni di guida che comprendono sabbia, fango e ghiaia, c’è un terreno adatto per ogni esigenza. Inoltre, la vicinanza al famoso Lago di Braies permette di combinare divertimento alla guida e vacanze in un paesaggio mozzafiato.

A completare il prospetto dei servizi, quest’anno si aggiunge anche il Winter Park nell’altopiano di Merano. Il sito, locato a circa 1500m s.l.m., offre condizioni climatiche stabili ed un tracciato ideale per esperienze di guida su neve durante i mesi invernali. Un totale di quattro sezioni di guida, ampi parcheggi, un’area espositiva, ed ottimi servizi di hospitality, rendono questa location perfetta per clienti B2B.

Il Dr. Michael Schilhaneck, CEO di Driving Experience Alto Adige si dice soddisfatto del progressivo ampliamento del portfolio servizi del marchio. “La possibilità di avere tre infrastrutture così diverse tra loro, ci dà modo di offrire corsi, testing e tour durante tutto l’anno, fornendo al nostro target di riferimento un’offerta perfetta in ogni momento.” “Lo scopo nel medio termine è quello di affermarci come contatto di riferimento nel settore degli eventi automobilistici.”, conclude il Dr. Schilhaneck.

