CRV – Ok a rendiconto 2022 Regione Veneto

La commissione Cultura, Turismo e Lavoro, presieduta da Francesca Scatto (Lega-Lv), ha valutato positivamente, per la parte di propria competenza, il rendiconto generale della Regione per il 2022, di pertinenza della commissione Bilancio. Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della maggioranza, mentre i componenti di minoranza non hanno partecipato al voto.

La commissione ha invece rinviato per ulteriori approfondimenti il parere sul progetto di legge statale, di iniziativa dalla vicepresidente della commissione Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo) che mira a modificare della disciplina delle locazioni ad uso residenziale. Il progetto di legge, di competenza della commissione Urbanistica e da inviare al Parlamento nazionale, interessa l’ambito turistico perchè mira a limitare la possibilità di ‘affitti brevi’ (i cosiddetti affitti turistici, inferiori ai 30 giorni) nei Comuni capoluogo e nei Comuni ad alta tensione abitativa, al fine di contenere la pressione turistica nel mercato delle locazioni e di non penalizzare la domanda abitativa di pendolari, studenti, lavoratori e famiglie.

