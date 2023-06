Gruppo Albatros Il Filo, venti anni di successi tra grandi firme e scrittori emergenti di qualità

Da oltre vent’anni, il Gruppo Albatros Il Filo ospita nel proprio catalogo grandi personalità letterarie e autori emergenti, dando vita a una miscela unica nel panorama editoriale, non soltanto italiano.

Un binomio, quello tra grandi firme e nuovi scrittori, che in principio sembrava irrealizzabile e che oggi invece rappresenta il punto di forza di una realtà ormai divenuta internazionale. Sono numerosi, infatti, i Paesi nel mondo in cui operano i marchi del Gruppo: oltre all’Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Sudafrica, USA e Australia.

Una fitta rete distributiva , capace di raggiungere oltre centomila librerie, avvalendosi della collaborazione con le più importanti realtà del settore, tra cui Messaggerie (Italia), Hachette (Francia) e Ingram (Regno Unito, USA).

Un successo che parte da lontano, il Gruppo Albatros è infatti nato nel 2002 a Roma, sulla scia della fortunata esperienza della rivista letteraria Il Filo. Molte delle personalità comparse a vario titolo tra le pagine della rivista – poeti, narratori, critici letterari – iniziarono così a collaborare al nuovo progetto, arricchendone lo spessore.

Da questo clima, negli anni a venire, nacque anche il sodalizio con Alda Merini. La grande poetessa milanese, già candidata al premio Nobel, ricoprì per più anni la carica di Presidente Onoraria del Gruppo , pubblicando con Albatros la struggente raccolta in versi intitolata Le madri non cercano il paradiso.

Da allora, il parterre di scrittori di prestigio che hanno arricchito il catalogo del Gruppo Albatros è diventato sempre più numeroso. Dai besteslleristi da milioni di copie come Ken Follett e Luciano De Crescenzo, a grandi personalità letterarie del nostro tempo come il premio Nobel per la poesia Octavio Paz o la grande scrittrice italiana – due volte premio Strega – Dacia Maraini.

Anche il cinema riveste un ruolo di prim’ordine nel catalogo del Gruppo Albatros. Le ultime opere pubblicate in questo ambito hanno coinvolto due premi Oscar, Giuseppe Tornatore e Lina Wertmüller.

Un’attenzione particolare è rivolta ai testi di approfondimento sociale, come “Troppe coincidenze”, l’importante saggio di Giuseppe Ayala, magistrato da sempre impegnato nella lotta contro la mafia, braccio destro di Giovanni Falcone.

Non solo attualità, anche i classici rivestono un ruolo significativo nel catalogo del Gruppo Albatros. A partire dall’inedito mondiale di Fernando Pessoa, Il Caso Vargas, opera in cui il genio portoghese si confronta per la prima volta col genere giallo. Altri grandi classici della letteratura mondiale – Kafka, Pascal, Dostoevskij, Svevo, Gibran, soltanto per citarne alcuni – sono proposti nella fortunata collana I Giganti, che presenta appunto le più rilevanti personalità letterarie di tutti i tempi in formato e prezzo ridotti. Libricini tascabili che, a dispetto delle piccole dimensioni (10×15 cm), risultano comodamente leggibili in qualsiasi occasione.

Per quanto riguarda le novità editoriali, è molto attesa l’uscita di “Essergli accanto”, l’opera curata da Giorgio De Martino che racconta Andrea Bocelli grazie alle parole delle persone a lui più vicine. Un toccante omaggio al grande tenore italiano, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Altre novità di punta del gruppo saranno l’autobiografia aggiornata di Clemente Mimun, che racconta a cuore aperto quarant’anni di carriera e di incontri, pubblici o privati – da Sandro Pertini a Enrico Berlinguer, da Roberto Benigni a papa Wojtyla, fino a Vasco Rossi e Woody Allen – e il saggio di psicologia relazionale “NOI”, firmato da uno dei più grandi divulgatori statunitensi, Terrence Real, arricchito dalla prefazione di Bruce Springsteen.

Non solo scrittori affermati, però, uno dei progetti di maggior successo realizzati dal Gruppo Albatros Il Filo si conferma senza dubbio la collana Nuove Voci, dedicata a scrittori emergenti, che da oltre venti anni ha conquistato il consenso dei lettori e della critica. Definita la collana del settore più premiata d’Italia – sono infatti centinaia i riconoscimenti ottenuti nei premi letterari dagli autori Nuove Voci -, questa iniziativa si è rivelata fin dal principio un’intuizione fortunata, in grado di ridefinire i contorni del mercato editoriale italiano. Basti pensare che nel 2002, quando tutto ebbe inizio, non esisteva alcun progetto che si ponesse come ponte tra la letteratura ufficiale – ad appannaggio solo degli scrittori più noti – e quella degli autori emergenti, che addirittura veniva designata come “sommersa”, per via dei pochi sbocchi di cui disponeva.

Se oggi il libro di uno scrittore emergente può contare su una distribuzione nazionale, essere recensito su testate prestigiose e ottenere riconoscimenti nei maggiori premi letterari, se – in altre parole – gode di pari dignità letteraria delle opere degli autori già affermati, questo lo si deve anche alla scelta, vent’anni fa nient’affatto scontata, che portò il Gruppo Albatros il Filo ad abbattere gli steccati tra establishment e nuove proposte, dando vita a quel processo di democratizzazione culturale che ha rappresentato il principio innovativo, e nello stesso tempo la fortuna, della collana Nuove Voci.

Le attività che il Gruppo Albatros Il Filo sviluppa intorno all’universo emergenti sono molteplici e si svolgono sia in Italia che all’estero, a partire dalle fiere del libro, a cui partecipano tutte le uscite dell’editore. Oltre alle più importanti manifestazioni italiane – il Salone Internazionale del Libro di Torino e Più Libri Più Liberi di Roma – la collana Nuove Voci gira il mondo grazie alle più importanti kermesse in Europa e nel mondo: dall’immancabileFiera internazionale del Libro di Francoforte a quella di Londra, poi Madrid, Parigi, Lisbona, Praga, fino ad arrivare a Taiwan e New York. Grazie a questa attività di promozione internazionale e di intermediazione, diversi titoli della collana Nuove Voci sono stati tradotti e pubblicati in altri Paesi europei.

La prefazione di collana è affidata alla scrittrice e giornalista Barbara Alberti, che nelle sue toccanti parole introduttive elogia l’importanza della lettura: “È lui l’unico amante, il libro. L’unico confidente che non tradisce, né abbandona”.

Nel corso degli anni, sono stati davvero numerosi i protagonisti del nostro tempo che hanno curato la prefazione delle singole opere della collana Nuove Voci. Personalità di rilievo, appartenenti a tutti gli ambiti della cultura italiana: dalla letteratura, con penne del calibro di Andrea Camilleri, Carlo Lucarelli e Andrea G . Pinketts, al cinema, con registi di prim’ordine come Pupi Avati, Mattero Garrone e Carlo Verdone, passando per la musica, con Ennio Morricone e Gianni Morandi. E poi ancora Maurizio Costanzo, Vittorio Sgarbi, Arrigo Sacchi, soltanto per citarne alcuni.

Oltre alle versioni cartacee, tutti i titoli del Gruppo Albatros escono in formato e – book e sono distribuiti nelle principali piattaforme digitali. Di sicuro impatto anche gli audiolibri tratti da opere della collana Nuove Voci, che hanno potuto contare sulla partecipazione di grandi attori italiani, come Claudia Gerini, Alessandro Haber e Barbara De Rossi.

Numerosi sono gli ulteriori progetti audiovisivi realizzati dal Gruppo Albatros Il Filo, grazie al suo marchio dedicato alle produzioni cinematografiche e televisive, Caos Film. Primo su tutti, la trasmissione televisiva Se Scrivendo, che ha toccato da poco lo storico traguardo delle 2000 puntate. Un salotto letterario che presenta al pubblico le novità editoriali italiane, offrendo ampio spazio agli autori emergenti.

L’offerta televisiva di Caos Film prosegue con DieciLibri, il frizzante format che presenta il mondo dei libri sotto una chiave più ironica, e Bookshelf, il programma che trasforma la tv nello scaffale di una libreria, proponendo la lettura delle quarte di copertina dei libri presentati.

Caos Film è però anche cinema, teatro e booktrailer. Tra gli ultimi progetti realizzati segnaliamo la diffusione in dvd e streaming di Monsieur Malausséne, l’adattamento teatrale del celebre personaggio creato da Daniel Pennac interpretato da Claudio Bisio.

Sempre in ambito audiovisivo, è senza dubbio accattivante l’idea dell’editore di inserire sulla quarta di copertina dei libri della collana Nuove Voci un QR code che riporta all’ascolto dell’anteprima in audiobook , così da permettere al lettore di immergersi immediatamente nelle atmosfere dell’opera.

Una menzione speciale meritano le iniziative del Gruppo Albatros legate al sociale, che da anni intrecciano le vendite della collana Nuove Voci a iniziative benefiche. Prima su tutte quella che, grazie alla sinergia con AMREF, ha permesso di costruire un’aula scolastica e un pozzo per l’acqua potabile nel distretto di Makueni, in Kenya. Poi sono seguiti i laboratori solidali di scrittura LetterariaMente e l’adesione al programma Impresa Amica di Unicef. Collaborazioni a sfondo benefico, della durata di uno o più anni, che hanno unito alla passione per la lettura anche quella per il sociale.

E proprio per omaggiare l’importanza della lettura, in occasione dei festeggiamenti per i venti anni di attività della collana Nuove Voci, il Gruppo Albatros Il Filo ha prodotto uno spot televisivo che ha visto come protagonista Alessandro Haber. “Leggere è l’unico vizio che non dovremmo abbandonare mai”, recita sornione l’attore davanti alla telecamera, rivolgendo agli spettatori quell’invito che tutti gli amanti dei libri vorrebbero si diffondesse sempre di più.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Conoscere Cultura