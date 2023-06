CRV – Presentato il nuovo sito Web del Corecom Veneto

È stato presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, il nuovo sito Web del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto, con gli interventi del presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti, e del Corecom, avv. Marco Mazzoni Nicoletti.

Il presidente Ciambetti ha innanzitutto ricordato “le importanti funzioni del Corecom, costituito con L.R. 10 agosto 2001, n. 18, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’AGCOM, l’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L’organismo svolge funzioni di consulenza, gestione e controllo in materia di comunicazioni. È altresì organo funzionale dell’AGCOM e ha competenze istruttorie per conto del ministero dello Sviluppo Economico. Non solo ‘par condicio’, ma soprattutto risoluzione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione. Senza dimenticare la tutela della Web Reputation, per rimuovere tutto ciò che non si vuole compaia in internet, cancellando articoli, foto e filmati lesivi della reputazione digitale delle persone, il contrasto al cyberbullismo e la promozione dell’educazione digitale e della sicurezza in Rete”.

“Un nuovo sito dinamico, intuitivo, di facile accesso per i cittadini, concreto e utile per gli operatori dell’informazione. Molto semplice da utilizzare anche da chi non è proprio esperto di informatica – ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale – Un sito che sa quindi guardare al futuro e che mantiene il Corecom al passo con i tempi, pronto a raccogliere le nuove sfide e a rispondere alle richieste dei cittadini”.

Il presidente del Corecom, avv. Marco Mazzoni Nicoletti, ha ringraziato “il presidente Ciambetti e il Segretario Generale del Consiglio regionale, Roberto Valente, presenti in sala al pari del vicepresidente del Comitato, Fabrizio Comencini, nonché i componenti Enrico Beda, Edoardo Figoli e Stefano Rasulo, le cui diverse competenze sono state molto utili per la progettazione del nuovo sito Web, unitamente alla professionalità della nostra collaboratrice, dott.ssa Sonia Vianello, e del dott. Davide Guiotto per la parte inerente al Consiglio regionale”.

“Un nuovo sito che non rappresenta certo un punto di arrivo, bensì di partenza – ha chiarito il presidente – perché aprirà nuove prospettive per lo sviluppo del Corecom. Il sito Web è online dallo scorso 4 aprile e ha superato un normale periodo di rodaggio, durante il quale sono state apportate significative migliorie. Lo abbiamo progettato intorno a due parole chiave: accessibilità e utilizzabilità, in conformità con le Linee guida dettate da AGID – l’Agenzia per l’Italia Digitale. La veste grafica è stata rinnovata, ora è lineare e sobria. Nella Homepage possiamo trovare le news di maggiore interesse per i cittadini, con grandi tasti per accedere direttamente alle principali informazioni e agli importanti servizi garantiti dal Corecom, magari ancora poco conosciuti, in primis quello della conciliazione e definizione delle controversie in materia di telecomunicazioni tra cittadini, utenti e operatori della telefonia; ricordo che a fronte di 6 mila istanze annuali pervenute, il grado di soddisfazione degli utenti si è attestato sulla soglia dell’88%; e sottolineo la completa gratuità del servizio che ha anche il merito di sgravare l’apparato Giustizia”.

“Abbiamo progettato percorsi di navigazione che valorizzino i servizi offerti ai cittadini – ha aggiunto Marco Mazzoni Nicoletti – con particolare attenzione rivolta all’accesso alla ‘Media Education’, per la tutela della Web Reputation e il contrasto al cyberbullismo, in forza del nuovo Accordo Quadro stipulato con Agcom; vogliamo essere in prima linea nella prevenzione e nel contrasto al cyberbullismo, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso tra i giovani e che preoccupa giustamente le istituzioni. E abbiamo cercato di favorire la navigazione del sito da Mobile, dato che l’utilizzo degli smartphone è sempre più frequente e alla luce del fatto che, degli 8 mila visitatori del nostro sito, il 30% ha avuto accesso da cellulare”.

“Nel costruire il nuovo sito Web abbiamo tenuto conto dei dati Istat in ordine all’utilizzo di internet da parte dei cittadini veneti – ha evidenziato il presidente del Corecom – i quali accedono ai siti delle Pubbliche Amministrazioni soprattutto per scaricare moduli e hanno una età media compresa tra i 35 e i 44 anni. Abbiamo quindi pensato a nuovi contenuti e funzionalità, sempre aggiornati e improntati a sviluppare in primis la modulistica digitale, scaricabile direttamente da internet. L’obiettivo che ci siamo posti con il nuovo sito è rendere i nostri contenuti e servizi fruibili da più persone possibile”.

“E sottolineo che il nuovo sito è stato realizzato a costo zero, utilizzando risorse e competenze presenti all’interno del Consiglio regionale del Veneto e del Corecom stesso”, ha chiosato l’avv. Marco Mazzoni Nicoletti.

