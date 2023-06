CRV – Seconda commissione – Relazionate dal Vicepresidente De Berti IRC 36 e 37

In apertura della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega/LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), il Vicepresidente e Assessore regionale ai Trasporti, Elisa De Berti, ha relazionato in ordine a due Interrogazioni a risposta in commissione: le IRC nn. 36 e 37.

Nello specifico, la IRC n. 36 “Pedemontana Veneta. Dal 2018 la Corte dei conti attende una risposta dalla Regione in merito alle iniziative intraprese nei confronti dei responsabili del precedente assetto convenzionale produttivo di un ‘ingentissimo aggravio economico a carico delle finanze pubbliche’. Quali sono le iniziative intraprese?”, è stata presentata dai consiglieri regionali del Partito democratico Andrea Zanoni e Annamaria Bigon.

La IRC n. 37 “La Giunta regionale quali azioni intende intraprendere per garantire la sicurezza dei ciclisti e pedoni che devono raggiungere la stazione di Sant’Anna di Chioggia?”, è stata presentata dal consigliere regionale del Partito democratico Jonatan Montanariello.

Di seguito, il Vicepresidente De Berti e il rappresentante della competente Struttura regionale hanno reso l’Informativa della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 44, comma 2°, dello Statuto, e dell’articolo 54, comma 1°, del Regolamento, in ordine a uno studio ricognitivo dello stato di fatto e del fabbisogno della Logistica del Veneto.

È stata infine data, senza voti contrari, la presa d’atto della Rendicontazione n. 154 ‘Veneto Strade S.p.a. – Relazione sull’attività svolta nel secondo semestre 2022 e sulle linee generali dell’attività prevista per il semestre successivo (priorità gennaio 2023 – giugno 2023)”, ai sensi dell’articolo 1, comma 4°, della L.R. n. 39/2013.

In particolare, è stata fatta una dettagliata ed esaustiva analisi delle attività realizzate da ‘Veneto Strade’, con un’attenzione specifica rivolta a costi, ricavi, principali interventi di manutenzione, piste ciclabili.

Ricordiamo che ‘Veneto Strade’ ha, tra i principali scopi sociali, la progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la vigilanza sulla rete viaria assegnata e il rilascio delle concessioni.

