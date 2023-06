CRV – Il fuoco dell’amicizia a Monaco

“Veneto e Baviera sono realtà che da sempre collaborano e che hanno interscambi imprenditoriali, culturali, turistici. Quella di oggi è un’occasione per pensare e fare in modo che questo legame si rafforzi ancora di più e dare vita a iniziative che possano generare stimoli nuovi in ogni campo. Amicizie come questa sono particolarmente importanti per imparare gli uni dagli altri, per partecipare e creare sinergie”.

Così il Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, incontrando a Monaco di Baviera Klaus Stöttner, MdL, portavoce per le Politiche del Turismo del Gruppo Parlamentare CSU nel Parlamento bavarese e il Presidente del Tourismus Oberbayern München e.V., quest’ultimo accompagnato da Oswald Pehel, Amministratore Delegato del Tourismus Oberbayern München. L’incontro è stato promosso da Jesusleny Gomes, ambasciatrice dell’iniziativa per conto di Aci con Regione Veneto, che porterà il Fuoco dell’amicizia simbolo di collaborazione tra enti, in 13 città di 3 Paesi nei prossimi giorni.

Al centro dell’incontro sono stati i punti di contatto tecnici per possibili futuri progetti transfrontalieri le sfide nel settore del turismo, anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

