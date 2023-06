Sagresti Traslochi: quasi 70 anni di esperienza e di impegno nel settore

Mauro Sagresti: «Continueremo a lavorare per migliorarci sempre di più»

Recentemente il titolare Mauro è stato eletto Consigliere nel Board dell’ Associazione Imprese Traslocatori Italiani

Parliamo oggi di Sagresti Traslochi, storica azienda da anni punto di riferimento imprescindibile nel settore dei traslochi, ormai prossima al compimento dei 70 anni di attività: la fondazione risale infatti al 1955.

L’azienda, arrivata alla terza generazione, oggi è rappresentata da Mauro Sagresti, CEO del Gruppo Sagresti e da Davide Sagresti, terza generazione.

Ricorda Mauro: «Nel 1990 sono stato tra i soci fondatori a Milano del CNT, Consorzio Nazionale Traslocatori, una tappa fondamentale per noi e per l’azienda, che ci ha permesso di svilupparci a livello nazionale e internazionale, collaborando e imparando dalle numerose altre aziende associate».

Sagresti Traslochi è anche associata a Confapi Industria Piacenza, di cui Davide fa parte del Gruppo Giovani.

Oggi l’azienda fa parte anche della rete dell’AITI, Associazione Imprese Traslocatori Italiani, con sede a Roma: recentemente, proprio di questa associazione Mauro Sagresti è stato eletto Consigliere nel Board.

È un importante riconoscimento a livello nazionale: il Consiglio infatti ha scelto l’azienda Sagresti, fra tante altre aziende non meno importanti in questo ambito.

«Ci ripromettiamo di impegnarci ed essere una presenza importante in Associazione, data l’esperienza e la competenza acquisita in tutti questi anni di lavoro».

Quindi si continua sulla strada del miglioramento e dello sviluppo, attraverso l’integrazione con le altre realtà del settore, per fare squadra e rappresentare al meglio il Sistema Traslochi in Italia, sia a livello ministeriale che nazionale.

Conclude Mauro Sagresti: «Questi importanti riconoscimenti ci gratificano, ma non rappresentano certo un punto d’arrivo: io, la mia famiglia e il mio team continueremo a lavorare per migliorare i nostri servizi, per il bene di tutta l’azienda, dei nostri clienti e dei nostri collaboratori».