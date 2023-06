2023 da record per i viaggi in Egitto

LʼEgitto ha rivisto la propria politica in materia di visti accelerando la ripresa del turismo. Dal momento che viaggiare in Egitto è diventato più semplice, lʼagenzia Visti.it prevede che il Paese questʼanno accoglierà un numero record di visitatori. Ai turisti conviene prenotare i loro viaggi con largo anticipo, poiché questʼanno le offerte dellʼultimo minuto potrebbero scarseggiare.

Ecco come l’Egitto sta attirando più turisti

L’Egitto è stato tra i primi Paesi al mondo a riaprire le sue frontiere ai visitatori stranieri durante la pandemia di Covid-19, pur introducendo severe misure igieniche. Parallelamente, l’Egitto ha portato il numero di nazionalità idonee alla richiesta del visto elettronico da 46 a 180, consentendo a molti più viaggiatori di richiedere un visto per l’Egitto online.

L’Egitto sta cercando di attirare più visitatori anche con altre iniziative. Ad esempio:

raddoppiando la capienza di voli e alberghi;

rafforzando le misure di sicurezza nei luoghi delle attrazioni turistiche;

inaugurando il più grande museo archeologico al mondo;

introducendo un visto per ingressi multipli (multiple-entry) della durata di 5 anni.

Record di richieste del visto per l’Egitto

L’Egitto si è già ripreso completamente dalla pandemia di coronavirus. Secondo il governo egiziano, nel primo trimestre del 2023 il Paese ha registrato il 43% di visitatori in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Visti.it prevede che questa crescita proseguirà. Nei primi quattro mesi di questʼanno, lʼagenzia di visti ha elaborato il 46% di richieste in più rispetto allo stesso periodo dellʼanno scorso. Non si tratta solo di una crescita rispetto al periodo pre-pandemico. Dal momento che la maggior parte dei visti richiesti ora sono per viaggi previsti più avanti nel corso dell’anno, l’agenzia di visti ritiene che la crescita del numero di turisti continuerà nei prossimi mesi. La domanda di viaggi è talmente alta che sia TUI che Ryanair hanno annunciato che quest’anno non offriranno pacchetti last-minute. Questo vale per tutte le destinazioni di viaggio più popolari, Egitto compreso.

Pleun Leijten, responsabile del servizio clienti di Visti.it, ha dichiarato: “La crescita eccezionale del numero di richieste di visto per lʼEgitto lascia presagire una stagione turistica eccellente per il Paese. Lʼaffidabilità della procedura di richiesta del visto necessario per lʼEgitto fa da esempio per gli altri Paesi.”

Ai viaggiatori si consiglia di prenotare le proprie vacanze in Egitto con largo anticipo quest’anno.

Per ulteriori informazioni: https://visti.it/egitto/notizie/record-viaggiatori-2023

Visti.it

Visti.it è un’agenzia di visti specializzata nell’elaborazione delle richieste di autorizzazioni di viaggio elettroniche. Poiché le richieste di visto vanno nella maggior parte dei casi presentate ai Dipartimenti per l’Immigrazione esteri in una lingua straniera, molti viaggiatori trovano la procedura complicata. Grazie ad adeguamenti tecnici e un’assistenza personalizzata, richiedere un visto tramite Visti.it è semplice come ordinare un caffè al bar.

Contatti per la redazione:

Martina Rossi, responsabile della comunicazione di Visti.it.

E-mail: [email protected]

Numero di telefono: +44 20 4530 8504

Pleun Leijten, responsabile del servizio clienti di Visti.it

E-mail: [email protected]

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AGRIEURO SRL