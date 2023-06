CRV – Chiara Luisetto (Pd) subentra a Giacomo Possamai

“E’ un onore subentrare oggi” queste le prime parole di Chiara Luisetto, che non ha nascosto tutta la sua emozione, nel suo primo intervento a palazzo Ferro Fini dove è subentrata a Giacomo Possamai eletto sindaco a Vicenza. “Con la surroga di questa mattina – continua Luisetto – entro nel Consiglio regionale del Veneto, l’Assemblea legislativa della nostra Regione, della quale voglio far parte con responsabilità e coerenza. Porto con me l’esperienza da prima Sindaca donna della mia piccola ma orgogliosa comunità, Nove nel Vicentino, quella di Segretaria provinciale di partito, anni che mi hanno insegnato l’importanza di rappresentare con onore e determinazione istanze e bisogni. Più di tutto arrivo tra voi con il consenso di molti cittadine e cittadini veneti, la cui fiducia voglio ora ricambiare con presenza, studio e impegno quotidiani, nella convinzione che per costruire sia necessario stare accanto alle persone attraverso la conoscenza profonda delle necessità e aspirazioni che animano singoli, associazioni, Istituzioni locali in questi anni complessi. Le sfide del sociosanitario, ambito dal quale lavorativamente provengo, i progetti e lo sviluppo dei nostri enti locali, per la maggior parte piccoli e medi, che chiedono attenzione e prospettive di benessere per le proprie comunità, saranno alcuni dei temi di cui desidero occuparmi da subito attraverso un progetto di ascolto e coinvolgimento che parta dal territorio vicentino. Ringrazio fin d’ora il Gruppo del Partito Democratico nel quale mi accingo ad entrare, con la nostra capogruppo Vanessa Camani e il vice Jonatan Montanariello, il grande lavoro svolto in questi anni assieme a Giacomo Possamai, a cui auguro il meglio nel suo nuovo ruolo di Sindaco. Un lavoro di proposta e opposizione costruttiva è la strada sulla quale inizio oggi a camminare o per meglio dire a correre poiché un buon pezzo è già stato percorso. Ringrazio questo Consiglio tutto, strumento istituzionale privilegiato attraverso il quale poter servire le cittadine e i cittadini veneti. Prendo posto con chiari gli obiettivi di bene da perseguire per dare voce e riferimento in particolare ad una Provincia centrale nello sviluppo di questa Regione. Grazie a tutte e a tutti”.

