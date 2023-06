CRV – Prima commissione dà via libera al riordino delle partecipazioni societarie regionali

La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna alla quale hanno partecipato anche gli assessori Francesco Calzavara e Roberto Marcato, ha dato a maggioranza, senza voti contrari, il proprio via libera per l’Aula al Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 205 che modifica le leggi regionali n. 47/75, relativa a Veneto Sviluppo, e n. 45/88, relativa a Veneto Innovazione, e che in sintesi è volto a riordinare le partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo; relatore, il Presidente Sandonà, correlatore, la Vicepresidente Camani.

Di seguito, la Commissione ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, il proprio parere positivo, per quanto di propria competenza, sul Pdl n. 191, sempre di iniziativa dell’esecutivo regionale, rubricato “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di protezione civile, ambiente, edifici di culto, governo del territorio”, attualmente incardinato nella Seconda commissione, che può così proseguire l’esame della proposta in vista del via libera definitivo.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO