Investire su tecnologia e personale: Lift-Tek Elecar e Cascade progettano il futuro

Nel 2022 Lift-Tek Elecar ha spento le sue prime 50 candeline: lo stabilimento di Castelsangiovanni è cresciuto, dal 1972, insieme alla comunità che lo “abita”, e al territorio che lo circonda.

L’acquisizione da parte di Cascade Corporation ha permesso all’azienda di ampliare il proprio raggio d’azione e la propria offerta, ampliando rete di vendita e partnership.

Oggi Lift-Tek Elecar SpA progetta e costruisce una linea completa di sollevatori per carrelli elevatori e di attrezzature integrate per qualsiasi applicazione e sistema, in grado di andare incontro alle esigenze delle aziende produttrici e proponendo soluzioni all’avanguardia nel propri settore.

La nuova frontiera è quella che vede Lift-Tek Elecar seguire un importante piano di investimenti che coinvolgono tutte le aree dell’azienda: «L’obiettivo è quello di aumentare e ampliare la produzione, investendo appunto in tutti i comparti in modo da facilitare il lavoro e sviluppare skills diverse e variegate» spiega l’Ingegnere Diego Longo, plant manager di Lift-Tek Elecar.

Il primo punto da analizzare è quello della tecnologia: da sempre all’avanguardia, il Gruppo Cascade per Lift-Tek Elecar ha investito in nuovi macchinari e nuove postazioni di lavoro, in una visione di sviluppo e di futuro che oggi solo un gruppo solido può permettersi.

«La solidità e la serietà dell’azienda danno sicurezza non solo ai lavoratori che qui sanno di poter costruire un bel percorso professionale e una carriera, ma anche ai clienti e agli investitori, che sanno di poter contare su un partner affidabile, un vero e proprio punto di riferimento» continua Longo.

Una considerazione che porta direttamente al secondo punto sul quale l’azienda ha deciso di puntare e investire: il cuore pulsante dell’azienda di Castelsangiovanni, il personale.

Il “capitale umano” di Lift-Tek Elecar è sempre stato fondamentale per l’azienda: proprio per questo negli anni si sono messe in campo iniziative, sempre più numerose, per facilitare e migliorare il lavoro all’interno dello stabilimento, e per “aprire” l’azienda anche a chi potrebbe in futuro vederla come propria meta.

«Prima di tutto stiamo formando in maniera sempre più efficace il nostro personale: vogliamo che “flessibilità” sia una delle parole chiave all’interno del nostro sito di produzione. Questo passa sia da una sempre più alta specializzazione dei lavoratori, sia da un rapporto sempre più stretto tra i colleghi dei reparti» continua Longo.

Un “passaggio di esperienze” che serve ai lavoratori per comprendere al meglio tutti i processi portati a termine all’interno dell’azienda, e che contribuisce alla loro crescita.

Uno scambio che è utile specialmente pensando ai lavoratori “storici” dell’azienda e ai nuovi assunti. «Ovviamente per i lavoratori più giovani provvediamo a elaborare un affiancamento nei primi tempi: i più esperti insegnano “come si sta in azienda”, come affrontare il lavoro, come rapportarsi con i colleghi e con i compiti dei quali si è responsabili. Dall’altra parte i più giovani sono preziosi perché portano entusiasmo e vitalità, e soprattutto oggi familiarizzano velocemente con tecnologie e strumenti nuovi e innovativi, portando un contributo preziosissimo».

“Imparare qualcosa di nuovo ogni giorno” è il fil rouge che guida le attività di Lift-Tek Elecar in questo senso. E quale luogo migliore per imparare, se non la scuola?

«Da anni abbiamo instaurato una felice collaborazione con le scuole del piacentino: andiamo negli istituti a spiegare in cosa consiste il nostro lavoro, e ospitiamo le classi che vogliono “toccare con mano” il lavoro in azienda. Pensiamo che un rapporto continuativo con gli studenti, soprattutto quelli che vivono e studiano qui, e che potrebbero entrare a far parte della nostra grande famiglia, sia un modo per portare valore e mantenere risorse qualificate sul territorio».

C’è poi l’impegno nella comunicazione, per avvicinare sempre di più l’azienda al territorio.

«Abbiamo un valore aggiunto, quello di essere sempre stati molto vicini e presenti al contesto territoriale nel quale ci muoviamo. Addirittura possiamo testimoniare di diverse generazioni che “sono passate” attraverso i cancelli della struttura, padri e figli che si sono succeduti in questo stabilimento. È la testimonianza di un legame forte, intenso e continuo con questa terra, questa comunità, qualcosa che non si può comprare, ma si costruisce con il tempo, un motivo d’orgoglio al quale teniamo e che vogliamo continuare a coltivare».

Per informazioni sulle posizioni aperte scrivere a [email protected].