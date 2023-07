CRV – Presentazione “Una storia nella Storia” con la Rai Veneto: palazzo Labia sold out

Posti esauriti e pubblico in piedi nel salone del Tiepolo di palazzo Labia, a Venezia, per la presentazione pubblica del documentario “Una storia nella Storia – I primi 50 anni della Regione del Veneto” realizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con la sede regionale Rai per il Veneto. Il video, ideato e condotto dal segretario generale del Consiglio Roberto Valente e arricchito da foto, documenti d’archivio, servizi giornalistici del Tgr veneto e interviste ai protagonisti, ripercorre la storia del Veneto e delle dieci legislature sinora intercorse dalla nascita della Regione. La prima seduta si svolse infatti proprio il 6 luglio del 1970. A presentare il documentario (da oggi disponibile anche nel sito istituzionale del Consiglio veneto) sono stati il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, il direttore della sede regionale Rai per il Veneto Giovanni De Luca insieme al caporedattore del Tgr veneto Giovanni Stefani e il segretario generale Roberto Valente. Il presidente della Regione Luca Zaia ha inviato un messaggio di saluto ricordando “il filo conduttore della ricerca dell’autogoverno che accompagna la storia della nostra regione, sin dal primo statuto del 1970”. Si è congratulato con l’iniziativa anche il sindaco di Venezia e presidente della Città metropolitana, Luigi Brugnaro.

Presenti tra il pubblico Chiara Orcalli, figlia del primo presidente del Consiglio regionale Vito Orcalli, Elena e Silvia Milani, figlia di Rosetta Molinari Milani prima donna eletta in Consiglio, Cinzia Canella figlia dell’ex assessore Bruno Canella, gli ex presidenti di Giunta Aldo Bottin e Franco Frigo, l’on. Luciano Righi, assessore regionale alle attività produttive dal 1975 al 1983, l’ex presidente del Consiglio Clodovaldo Ruffato, il presidente della commissione che ha dato il secondo statuto al Veneto, Carlo Alberto Tesserin, l’arch. Franco Posocco, primo segretario regionale per il territorio, Isi Coppola, assessore al bilancio nelle giunta Galan, Barbara Degani, presidente di commissione al Ferro Fini e in seguito presidente della Provincia di Padova e sottosegretario all’ambiente nei governi Renzi e Gentiloni, gli ex assessori regionali Francesco Adami e Pierantonio Belcaro, gli ex consiglieri Graziano Azzalin, Luigi Covolo, Franco Giomo, Claudio Rizzato, Piero Ruzzante. Accanto a loro, Francesca Scatto, attuale presidente della commissione Cultura, e i consiglieri in carica Elisa Venturini, Roberta Vianello, Marco Dolfin, Erika Baldin, Fabiano Barbisan e Lucas Pavanetto. Presenti anche i due Garanti dei diritti alla persona che si sono succeduti in Regione nelle ultime due legislature, Mirella Gallinaro e Mario Caramel, il presidente del Consiglio delle Autonomie locali Stefano Lain e i massimi rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della magistratura contabile.

Al termine della proiezione della prima puntata del documentario, dedicata alla prima legislatura, quella ‘costituente’, il presidente del Consiglio regionale ha consegnato al direttore De Luca una icona di palazzo Ferro Fini e delle sette province venete, a suggello della quarantennale collaborazione che intercorre tra l’assemblea legislativa del Veneto e il servizio pubblico regionale della Rai e in segno di auspicio verso la realizzazione, a lungo perseguita in Veneto, di una rete Rai regionale a servizio delle sue realtà istituzionali, economiche, culturali e associative.

