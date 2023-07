CRV – Consegnate al Ferro Fini le 17mila firme raccolte da Cgil a difesa della sanità pubblica

Il presidente Ciambetti, i vice Zottis e Finco, l’assessore Lanzarin, la presidente Brescacin e tutti i capigruppo consiliari hanno ricevuto dal segretario Cgil Venezia, Daniele Giordano le 17 mila firme raccolte nella campagna “Tu tagli io firmo” in difesa della sanità pubblica (Arv) Venezia 11 lug. 2023 – Durante la pausa dei lavoro consiliari odierni è stata ricevuta quest’oggi a palazzo Ferro Fini da Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, affiancato dai vice presidenti Francesca Zottis e Nicola Finco e dai presidenti di tutti i gruppi Consiliari alla presenza dell’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e della presidente della V Commissione Sonia Brescacin la delegazione sindacale guidata dal segretario Cgil Venezia, Daniele Giordano, che ha consegnato all’assemblea legislativa veneta le 17 mila firme raccolte nei mesi scorsi nel corso della campagna “Tu Tagli io Firmo” in difesa della sanità pubblica. All’incontro con i rappresentanti sindacali hanno partecipato anche numerosi consiglieri regionali ai quali le forze sindacali hanno chiesto una forte azione corale presso il governo nazionale per l’aumento delle risorse da destinare alla sanità.

