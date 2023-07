CRV—Consiglio-veneto-approva-proprio-bilancio-e-restituisce-112-mln-di-avanzo-alla-Giunta

Si chiude con un avanzo disponibile di 11.186.905 euro il rendiconto per l’esercizio finan-ziario 2022 del Consiglio regionale del Veneto. L’assemblea di palazzo Ferro Fini ha approvato con un duplice provvedimento il risultato di gestione del proprio bilancio relativo al 2022, che evidenzia appunto un saldo positivo, e la conseguente variazione di bilancio per l’esercizio in corso che restituisce alla Giunta la quota disponibile non utilizzata. Il doppio provvedimento, illustrato in aula dalla vicepresidente del Consiglio Francesca Zottis (Pd), dà conto degli accantonamenti maturati lo scorso anno sia per minori spese (6,5 milioni su un bilancio complessivo previsto in 77,3 milioni, compresi i servizi per conto terzi e le partite di giro), sia per fondi di riserva non utilizzati e per i consistenti avanzi accantonati e vincolati risultanti dagli esercizi precedenti (12,5 milioni). L’avanzo di amministrazione finale accertato alla chiusura del conto 2022 risulta di 21,6 milioni, di cui – tolti i fondi vincolati e la riserva accantonata – effettivamente disponibili 11 milioni e 186.905 euro. Somma che viene restituita alla Giunta regionale – con il voto unanime dei consiglieri del Ferro Fini – e che rientra quindi nelle disponibilità del bilancio generale della Regione Veneto: va a rimpinguare la manovra di assestamento estiva, già impostata dalla Giunta e attualmente all’esame delle commissioni e del Consiglio

