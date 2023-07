Si trova a Cuneo una delle eccellenze odontoiatriche italiane

Uno dei punti di riferimento per l’odontoiatria di qualità in Italia e all’estero, la Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone è stata fondata nel 2011 ed è presto diventato il dentista più grande di Cuneo sia in termini di dimensioni sia in termini di fatturato.

Fin dall’inizio i suoi due fondatori, il dott. Stefano Salzano e il dott. Federico Tirone, hanno voluto fornire ai propri pazienti quello che hanno chiamato il servizio odontoiatrico a 360°, un’organizzazione che permette al paziente di non avere altri pensieri una volta che si è affidato alla Clinica per la cura della loro bocca.

L’obiettivo dei dottori Salzano e Tirone è quello di fornire tutti i servizi necessari al completo svolgimento delle cure dentali, senza che il paziente debba preoccuparsi di nulla. La segreteria della Clinica organizza tutto il processo terapeutico in base alle necessità di ogni paziente, mettendo a disposizione orari estesi, anche serali e nei fine settimana, potendo contare su 357 giorni di apertura all’anno, con una reperibilità estremamente continuativa. Inoltre, la Clinica fornisce tutti i presidi diagnostici, dalle radiografie tridimensionali agli esami del sangue e l’elettrocardiogramma, approfondimenti necessari per affrontare in sicurezza gli interventi più avanzati di implantologia. La presenza di molti professionisti consente di avere competenze particolarmente avanzate nelle varie prestazioni odontoiatriche, perché ogni dottore si occupa solo di poche branche dell’odontoiatria diventandone più facilmente esperto. La presenza di una vera e propria sala chirurgica, con standard di sterilizzazione molto alti, autorizzata per la chirurgia ambulatoriale complessa consente inoltre di affrontare anche i casi più avanzati con il supporto dei cinque medici anestesisti esperti. Contestualmente a quella che vuole essere un’eccellenza organizzativa, i dottori Salzano e Tirone mettono in campo un’altissima qualità clinica attestata dal riconoscimento che ricevono continuamente dai loro colleghi di tutto il mondo che li invitano come relatori in congressi internazionali ed accorrono a centinaia ogni anno a Cuneo per frequentare i loro corsi post-universitari. Tutto questo è ovviamente apprezzato soprattutto dai pazienti, tanto che alla Clinica Salzano Tirone si rivolgono più di 2000 pazienti nuovi ogni anno e, negli anni, sono più di 25000 quelli che hanno deciso di affidare la salute della propria bocca ai due giovani dentisti-imprenditori di Cuneo.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CLINICA ODONTOIATRICA SALZANO TIRONE