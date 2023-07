CRV – Chiara Luisetto (Pd) eletta nuova Vicepresidente della Prima commissione consiliare

In apertura della seduta odierna, la Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), ha eletto la nuova Vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico) in luogo della Capogruppo del Pd Vanessa Camani che la scorsa settimana ha presentato le proprie dimissioni dal medesimo incarico nell’ambito della stessa Commissione.

Di seguito, la Commissione, alla quale ha partecipato l’Assessore regionale Francesco Calzavara, dopo aver sentito nelle precedenti sedute i sindaci interessati, ha continuato l’esame di una serie di Progetti di legge di iniziativa della Giunta relativi a fusioni di comuni, in vista dei referendum del 29 e 30 ottobre prossimi, cui farà seguito il passaggio in Aula delle proposte legislative. In particolare, hanno ricevuto via libera unanime i Pdl n. 207 ‘Istituzione del nuovo Comune denominato ‘Sovizzo’ mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza’, e n. 208 ‘Istituzione del nuovo Comune denominato ‘Setteville’ mediante fusione dei Comuni di Quero Vas e Alano di Piave della Provincia di Belluno’. È destinato a proseguire l’esame del Pdl n. 209 ‘Istituzione del nuovo Comune denominato ‘Santa Caterina d’Este’ mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este della Provincia di Padova’: a quest’ultimo proposito sono stati invitati in audizione alcuni Consiglieri del Comune di Vighizzolo d’Este afferenti ai gruppi ‘Cittadini per Vighizzolo d’Este’ e ‘Progettiamo Vighizzolo’, un consigliere comunale di Carceri, un esponente dell’Associazione “NON ConFONDIAMOCI” e il Sindaco del Comune di Ponso Matteo Chiodin.

Successivamente, è stato incardinato in Commissione il Progetto di legge n. 210, d’iniziativa della Giunta regionale, sulle variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arsiero e di Laghi, con contestuale audizione dei Sindaci dei due Comuni vicentini, Cristina Meneghini e Marco Lorenzato. Nella sostanza, la variazione riguarda in particolare il regime di due laghi presenti nei territori interessati dalla proposta: l’aggregazione della zona dei laghetti da Arsiero a Laghi sarebbe compensata dall’aggregazione ad Arsiero di un’area boschiva denominata ‘Campoluzzo’, attualmente ricompresa nei confini di Laghi. In questo caso, non è apparso necessario procedere alla consultazione delle popolazioni interessate, sulla scorta di una giurisprudenza costituzionale in materia e tenuto conto anche dell’assenza di residenti nelle aree interessate alla variazione territoriale. L’esame della proposta legislativa proseguirà nel corso delle prossime sedute.

Via libera a maggioranza, senza voti contrari, al Pdl n. 185, sempre d’iniziativa dell’esecutivo regionale, ‘Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, Fusioni di Comuni e Intese Programmatiche di Area (IPA)’, già illustrato nel corso delle precedenti sedute della Commissione. Tra gli elementi che caratterizzano il Pdl, la norma che punta a favorire la riduzione del numero dei comuni del Veneto attraverso i processi di fusione, con la modifica parziale dell’art. 6 della L. reg. n. 25/1992 e la conseguente rimodulazione del quorum di partecipazione al referendum consultivo sulla fusione, portato dal 50% al 30%, e ridotto al 25% nel caso in cui gli iscritti all’AIRE siano superiori al 20% degli aventi diritto al voto. Relatore d’Aula, il Consigliere Marzio Favero (Lega-LV); correlatore, la Vicepresidente Luisetto.

Approvata a maggioranza, senza voti contrari, anche la Proposta di provvedimento amministrativo n. 65 d’iniziativa della Giunta relativa a “Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale n. 47/2012, come modificato dall’articolo 15 della legge regionale n. 31/2022”; relatore d’Aula, la Consigliera Elisa Cavinato.

Illustrato, infine, il Progetto di legge statale n. 35, d’iniziativa della Giunta regionale, di modifica dell’art. 60 del D. Lgs. n. 208/21, il cd. Tusma – Testo unico dei servizi di media audiovisivi, attuativo della Direttiva UE n. 2018/1808; il Pdls propone per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di stipulare con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale o con le società da essa partecipate, previa approvazione di una legge regionale ad hoc che disciplini gli obblighi di servizio pubblico regionale e i relativi contenuti, appositi contratti di servizio pubblico multimediale per la produzione e la diffusione di contenuti di interesse regionale e locale mediante utilizzo di una piattaforma già attivata o da attivare. L’esame del Pdls proseguirà in maniera più dettagliata nel corso delle prossime sedute della Commissione.

