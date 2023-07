CRV – Forestali, presidente Scatto a Vallombrosa: “Dal Veneto l’olio per la lampada votiva”

È la Regione del Veneto a donare quest’anno l’olio per la lampada votiva che arde nell’abbazia millenaria di Vallombrosa (Firenze) in onore di san Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali d’Italia e fondatore dell’Ordine monastico benedettino vallombrosano.

Oggi ad accendere la fiamma che rende onore a tutti i forestali d’Italia – in occasione della festa nazionale degli uomini e delle donne del corpo forestale dell’Arma dei Carabinieri- è stata Francesca Scatto, presidente della commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, in rappresentanza del presidente della Regione Luca Zaia.

“E’ un grande prestigio per il Veneto – ha dichiarato Scatto, di fronte ai massimi rappresentanti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, delle Regioni, all’Abate generale della Congregazione dei Vallombrosani, alle tante autorità e rappresentanti delle istituzioni preposte alla tutela forestale ed ambientale e del mondo scientifico – offrire quest’anno l’olio, a nome di tutte le Regioni d’Italia, che farà ardere la fiamma in onore del protettore dei forestali d’Italia.

Un gesto di devozione e di responsabilità, che ci rende tutti consapevoli del dono inestimabile che foreste, boschi, parchi, aree protette e, più in generale, la natura tutta rappresentano per il genere umano e, in particolare, per il nostro splendido Paese. Con questo gesto, che compio a nome del presidente Zaia e dell’intero Veneto, dichiaro anche l’impegno della nostra Regione e dei sui amministratori e politici a prenderci a cuore il presente e il futuro dell’ambiente, ad essere responsabili nella gestione attenta e consapevole delle risorse naturali, a presidiare un patrimonio che è parte costitutiva della nostra identità ed espressione della nostra storia, come ci raccontano queste foreste, nonchè risorsa fondamentale per la vita delle nostre comunità”.

Dopo aver letto il messaggio inviato dal presidente Zaia, che ha rivolto un apprezzamento particolare “a tutte le donne e gli uomini del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri per il fondamentale ruolo di difesa del patrimonio ambientale”, la presidente Scatto ha personalmente ringraziato le ‘divise grigioverdi’ per il loro servizio di “sentinelle” e “custodi” della “bellezza d’Italia” e della biodiversità. “Un ruolo difficile, di grande responsabilità e competenza – ha aggiunto – che rappresenta un presidio costante non esente da rischi, e che ci rassicura e ci dà fiducia: perché dimostra che la convivenza equilibrata tra uomo e ambiente è possibile, quando c’è il rispetto delle regole, quando istituzioni e mondo scientifico condividono l’impegno prioritario di salvaguardare e valorizzare natura e territori e soprattutto quando i livelli di vigilanza e di intervento si fanno più prossimi, come attesta l’articolazione regionale e territoriale delle unità forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri”.

