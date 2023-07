CRV – Via libera al parere sull’assestamento di bilancio 2023-25

La Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), Vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), nel corso della seduta odierna, cui hanno partecipato anche gli Assessori regionali Federico Caner e Cristiano Corazzari, ha dato a maggioranza il via libera, per quanto di propria competenza, al disegno di legge n. 214, di iniziativa della Giunta regionale, relativo all’assestamento del bilancio di previsione 2023-25, già incardinato e illustrato nella Prima commissione consiliare che può così continuarne l’esame in vista del via libera definitivo per l’Aula.

Approvato all’unanimità il Parere alla Giunta regionale n. 290 relativo al bando per la presentazione delle domande di contributo a favore del settore dell’apicoltura per l’annualità Feaga 2023-24, per un importo complessivo di oltre 950mila euro. Tra gli interventi che saranno attivati con il bando, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori prassi rivolti agli apicoltori e alle loro organizzazioni, la lotta a parassiti e malattie, l’acquisto di attrezzature e sistemi di gestione, l’attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità.

Illustrato in Commissione il Progetto di legge n. 171 di iniziativa della Capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini che propone di modificare parzialmente la L. reg. n. 10/2001 rubricata ‘Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche’ con particolare riguardo all’art. 9 che disciplina le attività dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo. In estrema sintesi, il Pdl mira a introdurre la possibilità – previa deliberazione della Giunta regionale e sentite associazioni di categoria e organizzazioni dei consumatori – di innalzare da sei a dodici volte l’anno le frequenze di partecipazione ai mercatini; l’adeguamento all’euro del valore massimo degli oggetti in vendita e delle sanzioni; la registrazione telematica della presenza dell’operatore; la durata del tesserino a 12 mesi, eliminando il riferimento all’anno solare; la possibilità di convenzionamento con le associazioni pro loco per la gestione dei mercatini.

Infine, rinviata alla prossima seduta l’illustrazione del Progetto di legge n. 181, a prima firma della Capogruppo Venturini, rubricato “Norme per l’avvio di forme di collaborazione con le associazioni ambientaliste a tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica nelle acque interne e marittime della Regione Veneto”.

