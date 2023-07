CRV – Seconda commissione – Votata presa d’atto Rendicontazione su attività Sistemi Territoriali

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega-LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso, con i voti della maggioranza, la presa d’atto della Rendicontazione n. 161 “Sistemi Territoriali S.p.A.

– Relazione sull’attività svolta nel primo semestre 2022 e sull’attività prevista per il semestre successivo”, ai sensi dell’articolo 1°, comma 4°, della Legge regionale n. 39 del 24 dicembre 2013 ‘Norme in materia di società regionali’, in cui si dispone che le società controllate debbano trasmettere ogni sei mesi al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sulle linee generali dell’attività prevista per il semestre successivo, nonché l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi. Ricordiamo che ‘Sistemi Territoriali Spa’ è una Partecipata della Regione del Veneto che ha in gestione servizi ferroviari di interesse regionale e locale, in particolare lungo le linee ‘Adria- Mestre’, ‘Rovigo- Verona’ e ‘Rovigo- Chioggia’.

Di seguito, l’Assessore regionale al Territorio, Cristiano Corazzari, ha reso l’Informativa della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 44, comma 2° dello Statuto, e dell’articolo 54, comma 1° del Regolamento, in ordine a ‘Veneto Territorio Sostenibile (VTS)’, alla luce della ‘Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile’, adottata dalla Giunta regionale e quindi approvata dal Consiglio regionale in data 20 luglio 2020.

‘Veneto Territorio Sostenibile’ è un Testo unico in materia di governo del territorio e del paesaggio regionale, elaborato da un apposito Gruppo di lavoro, con il fine di semplificare la comprensione delle diverse normative afferenti alla materia, che sono state fatte oggetto di interventi di sistematizzazione e rinnovamento.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO