Sport, vita sana e socializzazione: tante le proposte del Politecnico

Il Politecnico di Milano incoraggia la pratica dell’attività sportiva e per migliorare la vita nei Campus organizza in tutte le sedi, tra cui Piacenza, diverse attività sportive (tornei ed eventi). L’Ateneo ritiene infatti che lo sport sia di fondamentale importanza per sostenere la formazione individuale, stimolare il senso di responsabilità, consolidare l’autostima e insegnare a conoscere e superare i propri limiti.

Tenendo conto delle esigenze di vivibilità e di aggregazione, e puntando anche a una maggiore valorizzazione dei luoghi del Politecnico, l’Ateneo prevede anche per la cittadinanza un’ampia offerta sportiva.

Un importante evento sportivo è la Polimiride, di cui la prima edizione si è svolta proprio a Piacenza l’anno scorso. Si tratta di una corsa ciclistica itinerante tra i Poli Territoriali dell’Ateneo adatta a tutti. Un percorso circolare con due diverse distanze: 25 km non competitivi e 74 km competitivi. La seconda edizione si terrà il prossimo 24 settembre presso il Polo Territoriale di Mantova; anche in questa occasione sarà possibile scegliere tra due percorsi distinti, uno di 32 km pianeggiante, adatto anche ai più piccoli polimirider, uno di 75 km per gli amanti delle lunghe passeggiate in bici a contatto con la natura.

La manifestazione sportiva più grande tra quelle organizzate è senz’altro l’adidas Runners PolimiRun Spring: una corsa competitiva e non competitiva di 10 km, che si svolge a maggio, con un percorso che attraversa la città collegando le due sedi milanesi del Politecnico (Leonardo e Bovisa). A novembre è invece in programma la PolimiRun Winter powered by adidas Terrex, una urban trail run di 10 km che si snoda tra le vie di Lecco e i sentieri dei paesi e dei boschi limitrofi.

Un appuntamento rivolto solo agli studenti del Politecnico di Milano è il Torneo 6 Campus, che coinvolge tutti i Campus del Politecnico in una competizione speciale. Gli studenti formano delle squadre e rappresentano il proprio Campus di appartenenza in inedite sfide sportive per arrivare a decretare il Campus campione. Quest’anno il torneo, arrivato alla seconda edizione, si è svolto il 6 maggio nel Polo Territoriale di Piacenza ed ha visto la partecipazione di circa 80 studenti che si sono sfidati in un torneo di basket 3×3 e in un torneo di pallavolo. A vincere, per entrambi i tornei, sono state le squadre del Campus Bovisa.

Per i dipendenti, invece, l’attenzione nel formulare proposte sportive dedicate non è rivolta solo al divertimento ma anche al miglioramento di piccole abitudini da seguire nel quotidiano. Da qui, nasce infatti una nuovissima attività: lezioni online di posturale, da svolgersi davanti alla propria postazione di lavoro per migliorare la propria postura.

Per aiutare ulteriormente il benessere psico-fisico e anche per offrire una maggiore convivialità e socializzazione, all’interno di tutti i Campus dell’Ateneo sono presenti dei playground, ossia tavoli da ping pong e calciobalilla ad uso libero per studenti e dipendenti: per utilizzarli basta portare con sé l’occorrente per giocare.

Infine, per la pratica di altre attività sportive e corsi a tariffe agevolate, l’Ateneo mette a disposizione anche un centro sportivo. Nel cuore dello storico Campus Leonardo del Politecnico di Milano l’Ateneo ha inaugurato nel 2021 il Giuriati Sports Center, un centro sportivo di 36.000 mq con 12 discipline praticabili, una palestra, una parete da arrampicata, un campo polivalente coperto, due campi da Padel, un’area Calisthenics e molto altro. Il centro è stato recentemente rinnovato ed è diventato un luogo di condivisione, partecipazione e integrazione per la community del Politecnico e per tutti i cittadini. Le nuove strutture sono state costruite e allestite all’insegna dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità energetica in uno degli impianti sportivi più completi della città.

È possibile conoscere e consultare tutta l’offerta sportiva del Politecnico di Milano sul sito sport www.sport.polimi.it e sui canali social www.instagram.com/polimisport e www.facebook.com/PolimiSport.