Prosegue il JMG Cranes Tour e cresce l’attesa per gli eventi del prossimo autunno

Prosegue il JMG Cranes Tour, e cresce l’attesa in vista degli eventi del prossimo autunno

Il costruttore di gru pick&carry a batteria è pronto a presentare nuovi prodotti e soluzioni

JMG Cranes, realtà punto di riferimento nel settore delle gru pick&carry, non interrompe il proprio tour iniziato a marzo, il quale ha visto finora gran parte del team commerciale, marketing, tecnico e del service impegnati in eventi speciali che li hanno portati vicino ai propri clienti e ai propri dealer. Al contrario, l’azienda piacentina non solo prosegue il proprio viaggio, ma lo fa uscendo dai confini nazionali, prima l’8 settembre in Austria e poi il 21 e il 22 settembre in Germania.

Il programma per il prossimo autunno è però ricco d’impegni non solo per il JMG Cranes Tour. Dal 5 al 7 ottobre l’azienda giocherà in casa presentandosi alla nona edizione della fiera GIS di Piacenza, l’unico evento italiano e il più grande a livello europeo dedicato agli utilizzatori di gru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, carrelli elevatori, macchine e attrezzature per la movimentazione industriale e portuale, logistica meccanizzata e il trasporto pesante. Si tratta di una passerella storica per JMG Cranes, la quale merita una celebrazione speciale. Per questo, come lo scorso anno, la sera del 7 ottobre l’azienda porterà i propri clienti all’interno della sede di Cremona, per un grande evento che vedrà la presentazione di una nuova macchina gru, nonché di un progetto che sarà rivelato in esclusiva proprio in occasione della serata. Il tutto accompagnato da intrattenimento e spettacoli che renderanno la chiusura del GIS un momento da ricordare. Basti pensare che sono stati proprio i clienti del costruttore di gru a richiedere la ripetizione dell’evento dopo il successo del 2021.

JMG Cranes è dunque una realtà impegnata su molti fronti per diffondere un messaggio fatto di innovazione e ricerca costante nel proprio campo. Per questo sarà presente anche al Marmomac di Verona dal 26 al 29 settembre, la più grande fiera mondiale dedicata alla filiera della produzione del marmo. Il 28 e il 29 settembre prenderà inoltre parte al Congresso Nazionale di Assodimi/Assonolo a Napoli. Non va poi dimenticato il JMG Cranes Tour, che continuerà con altre tappe anche dopo il GIS di Piacenza.

Al centro di questo fermento vi è la storica propensione del produttore all’innovazione nell’ambito di macchine che sollevano grossi carichi trasportandoli senza l’ausilio di stabilizzatori. Si tratta di strumenti fondamentali per molti rami dell’industria, dall’automotive al petrolchimico, specialmente per le attività di manutenzione che richiedono operazioni delicate da effettuare in spazi ridotti. Ebbene, sono questi i settori serviti principalmente da JMG Cranes, che nel nuovo stabilimento di Sarmato sviluppa e realizza gru capaci di gestire grandi portate (da 2 a 70 tonnellate) e che funzionano a batteria. Proprio quest’ultimo punto è cruciale nello sviluppo dell’azienda, basata su un know-how storico nella ricerca di soluzioni elettriche in questo settore. Una ricerca che ha portato buoni frutti vista la dimensione attuale di una realtà che sta approcciando il mercato nord americano, forte di una crescita costante che sta continuando anche in questo 2023.

Visita il sito www.jmgcranes.com per rimanere aggiornato su tutti gli eventi.