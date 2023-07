Ciambetti: “La mia solidarietà a Francesca Zottis”

“Non esistono giustificazioni di sorta quando, trascendendo i toni, si offende gravemente una persona oltraggiandola: se poi ciò avviene in una sede Istituzionale la gravità del fatto è incontestabile” Inizia così una nota del presidente del Consiglio regionale del veneto Roberto Ciambetti commentando “quanto è accaduto in aula durante la seduta pomeridiana del 18 luglio dell’assemblea legislativa veneta nello scontro verbale tra la collega Francesca Zottis, presidente di turno dell’assemblea e il consigliere Stefano Valdegamberi: non si è trattato di un battibecco ma si sono raggiunti toni inaccettabili, lesivi della stessa dignità dell’assemblea.

Alla collega Francesca Zottis la mia solidarietà e vicinanza per l’essere stata oggetto di ingiustificabili espressioni oltraggiose”

