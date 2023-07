CRV – Prima commissione – Via libera per l’Aula all’assestamento 2023-25

La Prima Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), cui ha partecipato l’Assessore regionale Francesco Calzavara, ha licenziato oggi, a maggioranza, il Progetto di legge n.

214, d’iniziativa della Giunta regionale, relativo all’assestamento del bilancio di previsione 2023-25. La proposta legislativa, già illustrata nel corso delle sedute precedenti e che presenta una disponibilità finanziaria complessiva di oltre 31 milioni di euro, può così essere inserita all’ordine del giorno dei lavori d’Aula: relatore, Silvia Cestaro (Lega-LV), correlatore la Capogruppo del Pd Vanessa Camani.

Di seguito, l’Assessore alla programmazione e al bilancio Calzavara ha presentato la Proposta di deliberazione amministrativa n. 64, di iniziativa dell’esecutivo regionale, relativa al DEFR, il Documento di Economia e Finanza Regionale 2024-2026 che forma la base programmatoria della prossima manovra di bilancio. L’Assessore Calzavara, tra i contenuti nel Documento, ha evidenziato il dato macroeconomico sulla decelerazione della crescita economica che sta caratterizzando il 2023 (attestata sull’1%, probabilmente destinata a salire nei prossimi mesi), in un contesto generale di incertezza, per quanto riguarda le previsioni sul 2024, determinato dalla crisi russo-ucraina e dalla spinta inflattiva, fermo restando il monitoraggio effettuato sulla base informativa fornita dal sistema statistico regionale. L’Assessore, inoltre, ha ribadito l’auspicio che il percorso autonomista proceda verso l’approvazione, sottolineando in particolare la necessità di rivedere in questo senso l’impianto di finanziamento di due importanti funzioni regionali, sanità e trasporto pubblico locale. Tra gli aspetti che più caratterizzano il DEFR 2024-26 e la futura programmazione regionale: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (al Veneto sono assegnati più di 9 miliardi di euro, in massima parte destinati a comuni, scuole, autorità portuali, università, oltre a RFI per l’Alta Velocità/Alta Capacità); e la Programmazione Europea 2021-27: per i Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 e il PR Veneto FESR 2021-2027 la dotazione finanziaria è di oltre 2 miliardi di euro, mentre il Complemento regionale per lo sviluppo rurale ha una dotazione finanziaria di oltre 800 milioni di euro.

L’analisi dettagliata del provvedimento e il relativo dibattito in seno alla Commissione potranno proseguire nel corso delle prossime settimane, anche alla luce della successiva Nota di aggiornamento che conterrà previsioni economiche e di finanza pubblica più dettagliate in relazione all’andamento del quadro macroeconomico.

