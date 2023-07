Sesta commissione: sì a programma annuale iniziative della Giunta per identità veneta

La commissione Cultura e Turismo, guidata dalla presidente Francesca Scatto (Lega-Lv) e dalla vicepresidente Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo), ha espresso parere favorevole con i voti della maggioranza al piano 2023 per le iniziative in materia di promozione e valorizzazione dell’identità veneta a realizzazione diretta della Giunta.

Il programma, che ha una disponibilità finanziaria complessiva di 164 mila euro, finanzia quattro soggetti per un totale di sei iniziative: la parte del leone la fa l’Unione delle pro loco del Veneto, che rappresenta gli oltre 500 enti di promozione e animazione locale attivi della regione, che riceverà 100 mila euro per realizzare la 15a edizione del festival dei luoghi leggendari e misteriosi del Veneto “Veneto: spettacolo di mistero”, e per organizzare – in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale – la 13a edizione del concorso nelle scuole “Festa del popolo veneto”, dedicato al patrimonio storico, culturale e territoriale del Veneto, e per formare i docenti delle scuole pubbliche e paritarie del Veneto sulla storia della Serenissima. Seguono poi l’Associazione culturale Veneto storico, con sede a Venezia, alla quale andranno 5 mila euro per organizzare la Giornata regionale delle manifestazioni storiche; la Società cooperativa editoriale “la Voce” di Rovigo che riceverà 24 mila euro per realizzare quaderni didattici e un diario scolastico da distribuire gratuitamente a 35 mila allievi delle terze, quarte e quinte delle scuole primarie del Polesine, della Bassa Padovana, del Parco Colli, della provincia di Treviso e di parte della provincia di Venezia con ‘strisce dedicate all’educazione civica e ambientale e alla storia e geografia della terra veneta; e, infine, l’Associazione culturale mediterranea di Cagliari riceverà 35 mila euro per realizzare residenze letterarie per scrittori in ogni provincia del Veneto con l’obiettivo di far conoscere bellezze, storia e tradizioni dei borghi veneti attraverso la produzione in loco di racconti letterari. Da ultimo la commissione ha approvato, per la parte di propria competenza e con i voti contrari dei rappresentanti delle opposizioni, la manovra di assestamento del bilancio di previsione 2023. Dei 31,12 milioni della manovra complessiva, le voci di competenza della commissione sono l’incremento di 3 milioni di euro del contributo regionale per le scuole materne e i nidi paritari, i 1,4 milioni in più per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, l’aumento di 600 mila euro per l’impiantistica sportiva e le politiche giovanili e il fondo a disposizione dell’assemblea di palazzo Ferro Fini di 9 milioni di euro nel triennio 23-25 per finanziare future leggi di iniziativa consiliare.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO