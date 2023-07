CRV – Inizia iter in Consiglio d’Europa per Via Querissima itinerario culturale europeo

“Abbiamo presentato ufficialmente al Consiglio d’Europa in Lussemburgo la candidatura con il relativo dossier per il riconoscimento di itinerario culturale europeo della ‘Via Querinissima’ che ripercorre il percorso via mare da Creta alle isole Lofoten e da Rost a Venezia via terra fatto da Pietro Querini tra l’aprile del 1431 e il gennaio 1433”. Questo è l’annuncio di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto oltre che presidente dell’associazione internazionale “Via Querinissima – Dal Mito alla Storia” istituto che raggruppa enti locali, regioni, istituzioni pubbliche e private impegnati nella promozione e valorizzazione dei beni tangibili e intangibili che caratterizzano la Via Querinissima. “E’ una data importante quella di oggi – ha spiegato Ciambetti – visto che si conclude un percorso iniziato una decina di anni fa, sulla spinta di Luciano Righi e degli amici della Confraternita, interrotto ma non bloccato, dalla pandemia, e che oggi vede un Comitato scientifico di prim’ordine con università e docenti di tutta Europa. Da oggi inizia la fase operativa, con il consolidamento e ampliamento della rete internazionale, sviluppo di progetti e iniziativa di natura culturale e turistica, segnati innanzitutto dalla sostenibilità, da un concetto di turismo lento, capace di valorizzare le realtà, storie e tradizioni locali in una dimensione sempre più verde, rispettosa dell’ambiente, della storia, delle singole identità nel segno di un dialogo interculturale che collega tutti i protagonisti di questo progetto straordinario, l’unico itinerario culturale europea con una importante parte marittima e che crea ponti dal Mediterraneo al Circolo Polare artico”

Soci Fondatori “Associazione Querinissima DAL Mito alla Storia”

Regione del Veneto (Italia) – con la partecipazione del Consiglio regionale

Regione del Nortland ( Norvegia)

Regione del Vastra Goltaland (Svezia)

Municipalità di Cadice (Spagna)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (Italia)

Proloco Sandrigo (Italia)

Confraternita del baccalà (Italia)

Cers – Consorzio per le rievocazioni storiche (Italia)

Socio onorario Biblioteca Marciana di Venezia

Hanno aderito inoltre

Municipalità di Røst – Lofoten Norvegia

Nord Universitet Norvegia

Associazione del Cammino de Santiago de la Rìa de Muros Noia

Itinerario dei cammini di Sant’Olav

Heraklion Development Agency

Città di Trondheim – Norvegia

Comune Sandrigo

Comune Vicenza

UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e UNPLI -comitato provinciale di Vicenza).

Comitato scientifico

AAS Steinar 2022 Contemporary History Nord Universitet Norway ALICI Antonello 2022 Architecture Università Politecnica delle Marche Italy BELTRAMO Silvia 2022 Architecture Università di Torino Italy BUSTREO Massimo 2022 Work Psychology IULM Milano Italy CARACAUSI Andrea 2022 Economic History Università di Padova Italy GALEAZZO Ludovica 2022 History of Architecture Università di Padova Italy KLIRONOMOS Iosif 2022 Computer engineering FORTH Greece JUDDE DE LAVRIERE Claire 2022 Venetian History University of Toulouse France AMDAM Rolv Petter 2022 Economic History BI Norwegian Business School Norway MONTEMEZZO Stefania 2022 Renaissance Studies Harvard University USA ORIO Nicola 2022 Computer engineering Università di Padova Italy QUARATINO Luca 2022 Business, law, economics and Consumption IULM Milano Italy RABBIOSI Chiara 2022 Tourism Geography Università di Padova Italy TAIN GUZMAN Miguel 2022 History of Art University of Santiago de Compostela Spain SVALDUZ Elena 2022 Architectural History Università di Padova Italy RIGHETTINI Maria Stella 2023 Public Policies Università di Padova Italy LENDING Mari 2023 Architecture and Design The Oslo School of Architecture and Design Norway STARIDA Liana 2023 Archeology Archeologist at the Greek Ministry of Culture

