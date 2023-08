Coro teatro&cultura fest, al Maria de Rosis la comicità di Francesco Cicchella con “Bis”

Il cartellone del CoRo Teatro&Cultura continua a riscuotere consensi e apprezzamento. Partito il 15 luglio con in monologo di Maurizio Lastrico, Lasciate ogni menata voi che entrate, animato dalle risate degli sketch creati dalla compagnia Codex 8&9 con Teatri nei Palazzi, iniziativa itinerante che ha preso il via lo scorso 22 luglio, proseguito con il grande teatro classico, protagonista Mariano Rigillo nei I Persiani di Eschilo, il 24 luglio, il successo dello spettacolo di Barbascura X chimico, divulgatore scientifico, stand-up comedian, scrittore, autore e presentatore Tv per Dmax, Rai, Comedy Central, performer teatrale, scrittore di libri bestseller con diverse ristampe, cantautore e youtuber italiano che ha letteralmente entusiasmato la platea, accorsa numerosissima, al Quadrato Compagna di Corigliano Rossano, lo scorso sei agosto, nuovo appuntamento domani – mercoledì 9 agosto – con “Bis!” di Francesco Cicchella, Teatro Maria De Rosis, ore 21.30.

Evento con biglietto.

Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante. “Bis!” è lo spettacolo, infatti, nel quale riunisce tutti i suoi cavalli di battaglia, tra cui le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri e presenta performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis. Francesco Cicchella è un giovane artista, versatile e poliedrico, sa fare tutto: musica, canto, ballo, comicità, recitazione e tante battute una dietro l’altra in un crescendo vivace e ritmato. È un imitatore noto soprattutto per aver partecipato (vincendo) nel 2015 a Tale e quale show (tornando nel 2016 in occasione del Torneo dei Campioni e di Natale e Quale Show) in onda su Rai1 e con al timone Carlo Conti. Famosissimo anche per la sua comicità in Made in Sud per ben 13 edizioni, Cicchella mostra in teatro come in televisione un grande talento, esaminando i grandi artisti musicali e non sotto la lente dell’ironia e della leggerezza, ma anche della bravura e regalando emozioni di puro divertimento oltre che momenti musicali di classe, al suo pubblico affezionato. Le voci, i suoni, i colori, di un mondo televisivo e teatrale che è in sé spettacolo nello spettacolo, una celebrazione volontaria, ma anche nascosta di quello che è l’amore per l’audiovisivo e la passione per tutto ciò che comporta e che dietro si porta sono la forza di uno show come quello che attende lo spettatore di Corigliano-Rossano.

Prossimo appuntamento in cartellone, La Papessa, della compagnia Codex 8&9, al Teatro Maria De Rosis, il 13 agosto alle 21.30. Seguiranno la mostra nazionale delle arti per Ausonia Film Festival, dal 24 al 26 agosto, al Chiostro San Bernardino; Lisistrata di Aristofane, con Amanda Sandrelli, il 26 agosto al teatro Maria De Rosis.

