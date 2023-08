Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti riceve nuovo Questore di Venezia Gaetano Bonaccorso

Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha ricevuto in mattinata a Venezia, a Palazzo Ferro Fini, il nuovo Questore della città lagunare, Gaetano Bonaccorso, già vicario della Questura di Padova e successivamente questore a Cremona, Parma e Pisa.

Il Presidente Ciambetti ha condiviso con il Questore i principali temi al centro dell’agenda politico-istituzionale. “Il contesto veneziano è un territorio delicato, per molti motivi: temi come la sicurezza, sia in laguna che in terraferma, la cura degli spazi cittadini, l’impatto dei flussi turistici richiedono un’attenzione particolare e costante. A Bonaccorso vanno le mie congratulazioni per l’incarico assunto e l’augurio di buon lavoro”, ha affermato il Presidente Ciambetti.

L’incontro è stato anche occasione per sottolineare la massima e fattiva disponibilità del Consiglio regionale a collaborare nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

