Giacomo Bruno lancia il libro di Stefania Lo Gatto in tutto il mondo

Giacomo Bruno, presidente della casa editrice Bruno Editore, annuncia il grande successo del libro “You Are Gonna Hear Me Roar” di Stefania Lo Gatto, networker italiana tra le numero uno al mondo.

Pubblicato da Bruno Editore nella versione inglese, il libro ha già raggiunto il prestigioso status di Bestseller su Amazon negli USA, in Mexico e Spagna, conquistando il cuore di numerosi lettori in tutto il mondo.

“La storia di Stefania Lo Gatto è un esempio straordinario di resilienza e determinazione” afferma Giacomo Bruno, editore del libro. “Il soprannome “LoGattina” che le veniva affettuosamente dato fin da bambina ha preso una nuova luce quando, rimasta sola con tre figli piccoli e senza risorse, Stefania ha affrontato la vita con la fermezza di una leonessa, dimostrando coraggio e determinazione nel prendersi cura dei suoi cari”.

Il libro “You Are Gonna Hear Me Roar” è un viaggio emozionante e avvincente attraverso la vita di questa eccezionale donna, che ha scalato le vette del network marketing diventando tra le prime al mondo in questo settore. Ma è anche un racconto di vita autentico, con cui molte donne possono identificarsi, affrontando le sfide della vita, facendo sacrifici e prendendo decisioni difficili.

In una dichiarazione riguardo al libro, Stefania Lo Gatto ha commentato: “La mia storia è un viaggio fatto di alti e bassi, di sfide e successi. Ho imparato che la forza interiore è ciò che ci permette di superare gli ostacoli più grandi. Spero che attraverso questo libro possa ispirare altre donne a trovare la forza di rialzarsi e a perseguire i propri sogni.”

“Collaborare con Stefania alla stesura di questa storia è stato un privilegio. La sua determinazione e la sua passione sono contagiose. ‘You Are Gonna Hear Me Roar” è un libro potente che incoraggia a credere in sé stessi e a trasformare le difficoltà in opportunità” ha aggiunto Roberta Cuttica, co-autrice del libro. “Per una pubblicazione come questa, chi meglio di un altro numero 1 come Giacomo Bruno per raggiungere gli Amazon di tutto il mondo? La storia di Bruno Editore parla chiaro e sono certa che, grazie alla sua distribuzione editoriale, migliaia di persone trarranno forte ispirazione dalla storia di Stefania”.

Il viaggio di Stefania Lo Gatto, dall’infanzia nella provincia di Milano, fino alle emozionanti esperienze vissute tra Svizzera, Londra, New York, Portogallo e gli Emirati Arabi Uniti, cattura l’attenzione del lettore in un vortice di amori, fede, solitudine e redenzione.

Giacomo Bruno, fondatore di Bruno Editore, esprime la propria soddisfazione per il successo del libro, affermando: “Siamo estremamente felici di aver dato voce a una storia così ispiratrice. Stefania Lo Gatto ha dimostrato di essere un esempio di forza e perseveranza. Siamo certi che ‘You Are Gonna Hear Me Roar” continuerà ad ispirare e motivare il pubblico in tutto il mondo.”

Il libro “You Are Gonna Hear Me Roar” è ora disponibile su Amazon in lingua inglese al seguente link:

https://www.amazon.com/dp/B0CDJWZ5NF

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore