CRV – Da Aula, ok a meritevolezza sul Pdl di fusione dei comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este (PD)

Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha espresso con 36 voti favorevoli (i consiglieri di opposizione non hanno partecipato al voto) il proprio giudizio di meritevolezza in merito al disegno di legge n. 209, d’iniziativa della Giunta regionale, relativo all’istituzione del nuovo comune di Santa Caterina d’Este mediante la fusione dei comuni di Carceri (1484 abitanti) e Vighizzolo d’Este (866 abitanti) – in provincia di Padova – in vista del referendum tra le popolazioni interessate del 29 e 30 ottobre prossimi. La decisione dell’Assemblea legislativa, come ha ricordato il Consigliere regionale Enrico Corsi (Lega-LV), relatore per l’Aula, prende atto, tra l’altro, delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali del 13 marzo scorso, del parere favorevole e unanime del Consiglio delle Autonomie Locali del 12 giugno, nonché del via libera da parte della Prima commissione consiliare del 26 luglio. Il correlatore, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani, annunciando la non partecipazione al voto, ha sottolineato la mancata unanimità dei consigli comunali di Carceri e Vighizzolo d’Este rispetto al progetto di fusione per ragioni espresse dalle minoranze anche in Commissione, il ruolo del comune di Carceri – il cui sindaco è in scadenza mandato -, il basso livello di condivisione con la popolazione e il mancato coinvolgimento nel processo di fusione di altri piccoli comuni contermini, con particolare riferimento al comune di Ponso, il cui sindaco è stato audito in Commissione, aspetti sui quali si è soffermato anche il portavoce dell’opposizione Arturo Lorenzoni.

La capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini, nonché vicepresidente di Anci Veneto, nell’esprimere il proprio parere positivo in ordine al giudizio di meritevolezza sul Pdl in argomento, ha ricordato che il percorso di fusione era iniziato nel 2012 e che la popolazione è stata consultata attraverso sondaggi dai quali è emerso un giudizio favorevole alla fusione. A favore del processo in questione si sono pronunciati anche il consigliere Giuseppe Pan (Lega-LV), il capogruppo di Fratelli d’Italia Enoch Soranzo e l’assessore regionale Francesco Calzavara che ha evidenziato uno degli aspetti caratterizzanti il Piano di riordino territoriale, ovvero l’obiettivo di ridurre il numero dei comuni del Veneto favorendo i processi di fusione.

