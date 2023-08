CRV – Presentata a palazzo Ferro Fini “Delizie d’autunno” alla scoperta della Marca Trevigiana

E’ stata presentata quest’oggi a palazzo Ferro Fin, sede del Consiglio regionale a Venezia, alla presenza di consiglieri regionali, autorità e sindaci locali, “Delizie d’autunno “ manifestazione organizzata dall’Unpli di Treviso in collaborazione con le pro-loco del trevigiano che si volgerà in 22 comuni grazie all’impegno di 24 pro-loco.

A fare gli onori di casa il presidente dell’assemblea legislativa Roberto Ciambetti che nel suo intervento di saluto ha rammentato il ruolo che le leggi regionali affidano Pro-Loco sono state e sono protagoniste di un mutamento profondo in questi anni, diventando un soggetto promotore di primo piano del territorio e delle sue tradizioni: pensate anche solo al ruolo che hanno avuto in anni lontani, ma con straordinaria lungimiranza, le pro-loco di Isola della Scala quando nel 1967 venne lanciata la prima edizione di quella che oggi è tra le più importanti Fiere del Riso in Europa, o a Marostica con l’invenzione della Partita a Scacchi che quest’anno festeggia il suo centenario, per non parlare di Sandrigo con il suo Festival del Bacalà ideato da quella straordinaria figura che fu Michele Benetazzo il quale vede proprio nell’attuale presidente dell’Unpli Giovanni Follador un degno e grande erede” Alle parole di Ciambetti ha fatto eco Silvia Rizzotto, presidente della Seconda commissione consiliare e promotrice della presentazione a palazzo Ferro Fini: “L’impegno profuso dalle pro-loco nella promozione del territorio e delle sue peculiarità e tradizioni è straordinario e creda vadano ringraziati tutti gli animatori e i volontari che dedicano con tanta passione così tanto tempo all’organizzazione di manifestazioni come queste ‘Delizie d’autunno’ un autentico viaggio alla scoperta della marca Trevigiana e dei suoi prodotti e piatti di tradizione più autentici – ha detto Rizzotto – In questo viaggio tra le delizie autunnali, scandito in 24 tappe che dal agosto, da Zero Branco con i suoi peperoni, ci conducono a villa Maser con l’ultimo appuntamento alla fine di novembre alla scoperta dell’Olio della marca. Un viaggio alla scoperta dei sapori e prodotti locali ma anche una avventura nella storia e nella natura. Undici le escursioni a tema, con guide gratuite, organizzate per scoprire le bellezze tra boschi, fiumi, colline e borghi della Marca, viaggiando nel tempo e nella storia dall’Asolo di Caterina Cornaro alla villa Maser di Andrea Palladio sino ad Altivole con lo straordinario genio di Carlo Scarpa”. Nel corso della conferenza stampa hanno preso la parola il presidente dell’Unpli del veneto, Giovanni Follador, i presidenti delle pro-loco di Maser, Asolo e Segusino che quest’anno celebra i 118 anni di vita della Fiera Franca del Rosario.

