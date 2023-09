Grand Tour Emilbanca 2023 domenica 17 settembre percorsi tra storia e natura

Essere sul territorio e valorizzarne persone e risorse, fare tesoro dell’esperienza del passato e metterla a frutto per tracciare una chiara direzione per il futuro: sono questi i valori che da decenni guidano le attività e diverse iniziative messe in campo da Emil Banca.

Tra queste spicca per importanza Grand Tour Emilia Romagna, che nel 2023 giunge alla sua 11ª edizione e accende di nuovo i riflettori sull’Emilia, sulle sue bellezze e sulle sue realtà più preziose.

Il progetto

L’obiettivo del progetto è lo sviluppo locale, attraverso la promozione di luoghi, cultura, natura ed eccellenze enogastronomiche dei territori in cui la Banca opera.

Come? Attraverso percorsi turistici sostenibili e attenti al patrimonio culturale e naturalistico di questi luoghi, in un’ottica di turismo lento e di prossimità che permette di conoscere, e spesso di riscoprire, tesori unici ed esperienze ricche di fascino.

Dopo aver ricevuto nel 2022 la menzione speciale CCR – Corporate Cultural Responsibility del Premio nazionale Cultura+Impresa, quest’anno il Grand Tour iniziato a maggio ha organizzato un programma di ben 5 tappe: domenica 17 settembre la “padrona di casa” sarà Piacenza.

Terza tappa: riflettori su Piacenza

Sarà il territorio piacentino il protagonista della terza tappa del tour domenica 17 settembre, in una interessante giornata che si svolgerà tra Piacenza, Fiorenzuola D’Arda e Ziano Piacentino e prevede visite guidate, degustazioni e laboratori per gli ospiti più piccoli.

A PIACENZA sono ben 5 i percorsi pensati per scoprire la città e i suoi tesori! Dall’itinerario della via Francigena lungo il tratto che attraversa il centro storico sulle tracce degli antichi pellegrini, alla visita alla cupola della Cattedrale di Piacenza, oppure ancora una passeggiata nel centro storico della città. Ai più piccoli sono dedicati un laboratorio all’interno del Duomo alla scoperta dei mostri e degli esseri fantastici del bestiario medievale che si trovano sulle pareti della cattedrale, e la visita al Fegato Etrusco di Piacenza, uno dei reperti più famosi al mondo. Mentre i bimbi saranno impegnati nell’attività, i genitori potranno visitare in autonomia la sezione archeologica del Museo di Palazzo Farnese.

A FIORENZUOLA D’ARDA le proposte per la giornata sono due: una gita sul fiume Arda, per esplorare le meraviglie della flora e della fauna che caratterizzano la zona, e un percorso guidato nel centro cittadino con la visita dei suoi principali punti di interesse.

A ZIANO PIACENTINO è in programma una visita alle vie storiche del borgo, passando dal Castello e dai monumenti più importanti del paese per concludere il percorso con una degustazione di vini e prodotti tipici di un territorio d’eccellenza. Sempre nella “terra dei vini”, è stata organizzata la visita all’antico borgo di Vicobarone. La passeggiata guidata del paese permetterà di scoprire i suoi scorci più suggestivi e terminerà con una degustazione di prodotti tipici del territorio e di vini provenienti dalle zone DOC dei Colli Piacentini e dell’Oltrepò Pavese.

Come partecipare

Le attività, le visite guidate e i laboratori sono aperti a tutti su prenotazione e fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.emilbancatour.it o rivolgersi alla segreteria organizzativa, Laboratorio delle Idee, telefonando al numero 051-273861 (dal lunedì al venerdì: 9.00 -13.00 e 14.00-18.00).

I prossimi appuntamenti

Grand Tour Emil Banca 2023 non termina qui. Il programma prevede ancora due appuntamenti per concludere in bellezza questa undicesima edizione: si continuerà domenica 15 ottobre a Ferrara per poi terminare domenica 12 novembre a Parma.