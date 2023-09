CRV – Delegazione di imprenditori di Valenzia accolta a palazzo Ferro Fini dal presidente Ciambetti

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha incontrato assieme al Segretario generale Roberto Valente quest’oggi a palazzo Ferro Fini il senatore Enric Morera i Català, già presidente delle Cortes Valencianes, l’assemblea legislativa regionale di Valencia e oggi al Senato de España, la camera alta del parlamento spagnolo., il senatore Enric Morera Català ha guidato una delegazione di imprenditori valenciani di particolare rilevanza nel settore agricolo in specialmodo per la produzione e commercio di arance, prodotto di alta qualità nell’area valenciana.

“Ho lavorato assieme al presidente Enric Morera i Català spesso a Bruxelles e in seno alla Calre, la Conferenza delle regioni e assemblee legislative regionali. Oggi il nostro incontro a Venezia è stato particolarmente ricco di spunti e di estremo interesse, non solo sul tema dell’autonomia che nell’area di lingua catalana è sempre particolarmente importante o per la storia che ha visto già dai tempi della Serenissima profondo legami tra Venezia e Valencia. ma anche, per le potenzialità del rapporto tra la nostra impresa e l’economia valenciana, Le occasioni per una crescita comune non mancano e mi auguro che si possano sviluppare per un reciproco interesse e per il bene delle nostre comunità”.

